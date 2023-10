Afrique: Déplacements d'enfants liés au climat - Six pays africains parmi ceux particulièrement touchés

Inondations, tempêtes, sécheresses : les catastrophes alimentées par le changement climatique ont provoqué 43,1 millions de déplacements d'enfants entre 2016 et 2021, selon l'Unicef, qui déplore le manque d'attention portée à ces victimes « invisibles ». Parmi les pays particulièrement concernés par ce phénomène, six sont du continent africain.

Plus de 43 millions de déplacements d'enfants ont été liés aux catastrophes climatiques, dans 44 pays du monde, de 2016 à 2021. Soit 20 000 déplacements d'enfants par jour. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) a pour la première fois réalisé des statistiques selon l'âge des déplacés climatiques. Sur les dix pays les plus touchés, en proportion de leur population infantile, on compte six pays d'Afrique.

Les enfants déracinés sont les victimes « invisibles » des catastrophes climatiques, souligne l'Unicef. L'organisation des Nations unies s'est donc outillée pour isoler les chiffres les concernant dans les statistiques, afin qu'on leur porte plus d'attention, les mineurs étant susceptibles d'être séparés de leur famille et exposés aux violences et aux trafics.

Le rapport avance des projections très partielles des déplacements d'enfants pour quelques événements spécifiques, comme les inondations et les tempêtes. Les déplacements liés à des événements plus lents comme les sécheresses sont plus difficiles à évaluer. Les chiffres sont donc largement sous-estimés. Mais d'ores et déjà, ils sont impressionnants.

Si, en valeur absolue les Philippines, l'Inde et la Chine, sont les pays les plus touchées, totalisant 23 des 43 millions de déplacements d'enfants liés aux inondations entre 2016 et 2021 dans le monde, ce sont le Soudan du Sud et la Somalie qui enregistrent le plus grand nombre de déplacements d'enfants rapportés à leur population infantile : 12 enfants sur 100. Suivis de près par le Niger, le Congo, le Soudan et la Centrafrique, où les déplacements liés aux inondations ont concerné sur la période près de trois enfants sur 100.