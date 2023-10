Sénégal: 3ème édition de la foire des innovations en éducation et en formation - Cosydep explore la transformation qualitative du système éducatif

Dans le cadre de la 3ème édition de la Foire des Innovations en Education et Formation (FIEF), la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l'Education Publique (COSYDEP) organise du vendredi 6 au Samedi 7 octobre, au Centre culturel Blaise Senghor. despanels sous le thème général des nouveaux outils pour un système éducatif transformé, inclusif, adapté et resilient.

La Foire des Innovations en Education et Formation est un espace de convergence permettant de renforcer la collaboration entre différents acteurs et partenaires de l'éducation, de rendre visibles les innovations dans le secteur, de faire évoluer les représentations négatives vers des conceptions positives. Madame Hélène Rama Niang Diagne, présidente du Conseil d'administration de la Cosydep explique que « l'événement de la foire des innovations en éducation et formation est très important pour la Cosydep.

Nous avons l'habitude de dire au niveau de la Cosydep que là Fief est notre école, ça veut dire qu'il y a les apprentissages, les enseignements mais également aussi la synergie qui est propre à la Cosydep et les échanges d'expériences mais également la mise à disposition d'un accompagnement aux enfants, surtout les plus vulnérables à travers trocs et dons ». Elle poursuit en revenant sur le programme des journées et leur importance : « nous avons également le panel sur toutes les problématiques qui nous interpellent aujourd'hui et qui sont les plus émergentes au niveau de notre pays.

%

Bien évidemment, toutes ces questions seront abordées au niveau des panels et nous avons la nuit du droit à l'éducation ce soir pour rehausser cette thématique de l'éducation qui est transversale à tout et qui fonde les politiques publiques. Et à travers cette nuit de droit à l'éducation, nous allons primer des personnalités qui ont oeuvré pour que l'éducation soit au centre des préoccupations des politiques publiques mais aussi des acteurs, que ce soit au niveau du terrain comme au niveau institutionnel » poursuit-elle.

Selon Madame Diagne toujours, « l'enjeu du thème général pour la mise en place de nouveaux outils éducatifs adaptés est crucial. Quand on parle d'éducation, on cible beaucoup plus les jeunes et les enfants. Ces derniers aujourd'hui sont tournés vers le numérique et la digitalisation, l'internet est maintenant au centre de tout, les jeunes et les enfants l'utilisent à bon escient bien sûr mais parfois aussi il y a quelques dérapages.

Le fait de développer des dynamiques, des apprentissages, des enseignements idoines pour permettre justement de valoriser davantage et de connaître la dimension stratégique de cet outil aujourd'hui permet aussi d'en savoir davantage et d'accompagner les enfants et les jeunes à travers la Cosydep afin de mieux maîtriser cet outil et de faire en sorte que ce soit à leurs profits, à leurs bénéfices et que ça ne soit pas un désavantage. On veut que le capital humain soit tourné vers la demande que nécessite notre pays pour répondre aux enjeux et aux défis dont nous faisons face: nous allons vers l'exploitation du pétrole, du gaz...

Il y a un institute, ça c'est une réponse et il y a véritablement d'autres problématiques qui aujourd'hui sont encore beaucoup plus importantes". Et de conclure; " Je pense que pour lutter contre la précarité, la pauvreté il y a beaucoup d'apprentissages qui se développent même à travers le numérique à distance. Je pense donc que c'est important que la Cosydep attire l'attention sur cette adéquation entre éducation et formation et vraiment l'institution que représente le ministère de la formation professionnelle est interpellé dans ce sens pour jouer son rôle et être davantage accompagné par toutes les institutions qui s'intéressent à cela ».

Elle ne terminera pas cependant sans éluder l'actualité de la rentrée scolaire : « la rentrée est d'actualité, c'est ce qui fonde aussi la mission de la Cosydep et nous le savons depuis. La rentrée a pratiquement commencé, nous nous disons » oubi tey jang tey », c'est notre slogan et nous faisons tout pour que justement ça se fasse même si évidemment il y a encore des écarts et des écueils par rapport à ça, il faut qu'on le reconnaisse mais il faudra qu'on continue à travailler pour que ce slogan soit une réalité et c'est possible ».

Kalidou Diallo, ancien minister de l'Education et Professeur d'histoire s'est aussi exprimé pour féliciter la Cosydep, et évoquer l'éventualité de la transformation de l'éducation. « Je voudrais d'abord féliciter le Secrétaire Général de la Cosydep car je me rends compte que ce qui je passe ici aujourd'hui est un programme qui est en parfaite adéquation avec ce qui se passe dans le monde. Depuis 1990 avec Jahsen, Ensuite 2000 à Dakar et 2015 en Corée, l'éducation a pour objectif « Education 2030 » et actuellement, toutes les institutions internationales travaillent à la transformation de l'éducation » a-t-il fait savoir.

Mieux, il ajoutera qu' « il y a un sommet des Nations unies sur l'éducation avec des institutions comme la Confemen, le Pact et l'Ifef et toutes ces institutions s'occupent de l'éducation et de l'innovation. Et je me suis rendu compte avec ces bureaux, je peux dire qu'il y a tellement d'innovations dans toutes les branches du secteur éducatif Senegalais et l'ensemble de ces innovations qui sont exposés ici méritent une découverte pour le Sénégal et que la Cosydep doit tout faire pour le faire savoir ».

La journée d'hier (vendredi 06) a marqué le début de la Fief avec un vernissage des expositions, des expositions accompagnés de trocs et de dons, d'un panel d'ouverture animé par l'ancien ministre Kalidou Diallo, Hélène Rama Niang Diagne, Maïmouna Lèye, Adama Bologo et Thialy Faye. Ce panel a été centré sur la transformation qualitative du système éducatif.