Afrique: CAN 2023 - Amir Abdou (Coach Mauritanie) revient sur la qualification de son équipe

Après sa première Coupe d'Afrique des Nations avec les Comores en 2022, le Marseillais Abdou vient de qualifier la Mauritanie pour sa troisième CAN. Grand artisan de ce succès, le technicien de 51 ans met plutôt l'accent sur les sacrifices de ses poulains.

« J'étais soulagé. J'ai pensé à tous les sacrifices que les joueurs avaient faits. Nous savions que nous étions dans un groupe difficile (République démocratique du Congo, Soudan et Gabon) et que n'importe quelle équipe pouvait se qualifier à tout moment. C'est ce qu'on a vu le dernier jour, on ne savait pas qui allait passer. Avec beaucoup de sacrifices et de persévérance, nous avons atteint notre objectif. Personnellement, je suis ravi de disputer une deuxième Coupe d'Afrique des Nations. »

Le sélectionneur des Mourabitounes est également revenu sur quelques scénarios lors de la campagne de qualification.

« Le match où nous avons eu le plus de difficultés, c'est contre la RD Congo à Lubumbashi, où nous nous sommes retrouvés à 10 contre 11 et avons perdu 3-1. On avait la chance de revenir et on y croyait. Avec l'expérience, j'ai appris à être pragmatique, à calculer les matchs. Savoir bien planifier nos matchs à l'extérieur et à domicile. Le chemin a été long, mais dire que j'en doutais serait un euphémisme. Je n'ai jamais douté car j'avais confiance en mon groupe. »