Algérie: Saison estivale - 214 décès par noyade

ALGER — Deux-cent-quatorze personnes sont mortes par noyade lors de cette saison estivale, majoritairement dans les plages interdites à la baignade ou en dehors des horaires de surveillance, selon le bilan donné lors d'une conférence de presse conjointe entre la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le Commandement de la Gendarmerie nationale et la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Cent-onze (111) cas de décès par noyade ont été enregistrés au niveau des plages interdites à la baignade et 103 autres dans les plages surveillées dont 38 en dehors des horaires de surveillance, selon le bilan de la DGPC, qui a souligné que le bilan le plus lourd a été enregistré en mois de juillet avec 104 morts.

Pour sa part, le Commandement de la Gendarmerie nationale a assuré la surveillance de 334 plages autorisées soit 76% du total des plages, mobilisant à cet effet 12.880 gendarmes, 3346 véhicules, 952 motocycles, 63 équipes cynotechniques et 7 hélicoptères.

Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illicite, les services de la GN ont enregistré 750 affaires pour les sites de camping, 510 affaires pour les plages, 177 pour les parkings sans autorisation, tandis que 211 personnes ont été arrêtées dont 17 placées en mandat de dépôt, avec saisie de 5.555 parasols, 5.303 tables, 11.428 chaises et 1.578 tentes.

En coordination avec les unités de la Sûreté nationale, il a été procédé à 362 descentes concernant l'exploitation illicite, lors desquelles les agents ont enregistré trois (3) affaires relatives à l'exploitation illégale des plages et onze (11) affaires relatives aux parkings, outre l'identification de 39.030 personnes, dont 121 arrêtées et 55 placées en détention.

S'agissant du bilan de perquisition des repaires, 1.223 perquisitions ont été enregistrées, ayant permis d'identifier 63.713 personnes et 24.468 véhicules avec l'arrestation de 326 personnes dont 95 placées en détention, outre la saisie de trois (3) véhicules.

Dans le cadre de la lutte contre la drogue, cette saison a connu la saisie de 5.782 tonnes de kif traité, 7.615 g de cocaïne, 2.861.369 comprimés psychotropes et 384.408 unités de boissons alcoolisées.

Pour ce qui est des feux de forêt, les services de la GN ont fait état de 230 incendies circonscrits à travers 50 wilayas, et l'arrestation de 61 personnes qui ont été déférées devant la justice, 24 personnes placées en mandat de dépôt et 18 sous contrôle judiciaire, avec mise en liberté provisoire de 18 personnes et cinq (5) autres placées dans des établissements psychiatriques.

Quant à la sécurisation du mouvement des voyageurs à travers les frontières, la police aux frontières (PAF) a enregistré le contrôle de 6.500.862 voyageurs, dont 5.128.023 algériens et 1.372.839 étrangers. De même, 19.817 vols de différentes compagnies d'aviation ont été traitées, ainsi que 1.929 dessertes maritimes.

Dans le même contexte, il a été procédé au traitement de 5.574 affaires relatives à la lutte contre la criminalité à travers les frontières, impliquant 5.537 individus, dont 2.556 individus présentés devant le parquet, tandis que 1.252 individus ont été transférés aux services de sécurité compétents.

Par ailleurs, les brigades de la sécurité routière ont recensé 4.267 accidents de circulation durant la saison estivale, faisant 186 morts et 5.272 blessés, tandis qu'il a été procédé à l'établissement de 18.737 infractions routières et 6.962 infractions de coordination, à la mise en fourrière de 5.545 véhicules, à l'interdiction de circuler pour 27.952 véhicules, à l'établissement de 339.429 amendes forfaitaires et au constat de 3.422 infractions de vitesse flashées par le radar.

Quant à la lutte contre la criminalité et la délinquance, les services de la police judiciaire ont traité 93.177 affaires impliquant 86.628 individus.