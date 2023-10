Egypte: La NCA acueille le 1er Forum de l'AFRAF

L'Auorité nationale de la sécurité alimentaire en Egypte dévoile sa nouvelle identité visuelle et se prépare à accueillir la première édition du Forum africain des régulateurs alimentaires (AFRAF).

Lors d'un événement au Caire, hier lundi, l'Autorité nationale de sécurité alimentaire (NFSA) a dévoilé son nouvel identifiant visuel au public et a présenté une mise à jour de son plan stratégique récemment adopté pour la période 2023-2026. Le Plan aide l'Autorité à suivre les meilleures pratiques de réglementation alimentaire et s'inspire de l'ambition de la NFSA d'être un régulateur alimentaire de premier plan aux niveaux régional et mondial.

« Le nouveau logo fait partie d'une campagne ambitieuse de sensibilisation à la sécurité alimentaire et de communication qui témoignera d'un engagement plus fort avec les consommateurs et les producteurs et qui aidera à identifier la NFSA comme une source fiable d'informations sur la sécurité alimentaire », a déclaré le président du conseil d'administration de la NFSA, Dr. Tareq El-Houby.

La NFSA a profité de cet événement pour annoncer l'accueil prochain au Caire, de l'un des plus grands rassemblements d'autorités compétentes en alimentation en Afrique, à travers l'organisation de la réunion inaugurale du Forum des autorités de réglementation alimentaire africaine ou AFRAF. L'événement est organisé conjointement par la NFSA en partenariat avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et se tiendra du 11 au 13 octobre 2023 à la nouvelle capitale administrative (NCA).

%

Le Forum offrira une plate-forme aux régulateurs alimentaires africains pour discuter des possibilités de collaboration d'une manière qui améliore la protection des consommateurs africains et contribue à créer un environnement favorable au commerce des produits alimentaires et agroalimentaires à travers l'Afrique, conformément à la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC).

Le Forum vise également à contribuer à l'opérationnalisation de l'Agence africaine de sécurité alimentaire et à soutenir le développement de sa structure de gouvernance.

« Accueillir ce forum en Egypte et contribuer à façonner l'orientation future de la gouvernance de la sécurité alimentaire en Afrique est une réponse directe aux directives du Président Abdel Fattah Al-Sissi, appelant à la nécessité d'améliorer la résilience de l'industrie alimentaire et agroalimentaire », a déclaré M. El-Houby, coprésident du Forum.