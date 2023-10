Angola: L'ANPG lance un concours pour des concessions pétrolières

Luanda — L'Agence Nationale du Pétrole, du Gaz et des Biocarburants (ANPG) a lancé vendredi le concours pour l'attribution de concessions pétrolières intitulé "Licitação 2023", pour l'exploration pétrolière dans les bassins on-shore du Bas Congo (Zaire) et du Kwanza (Luanda).

Selon un communiqué de presse auquel l'Angop a eu accès, le délai de soumission des propositions s'étend jusqu'au 15 novembre de cette année, conformément au délai de 40 jours prévu par la loi.

L'appel d'offres porte sur 12 blocs pétroliers, quatre dans le bassin ons-hore du Bas Congo (CON 2, CON 3, CON 7 et CON 8) et huit dans le bassin ons-hore de Kwanza (KON 1, KON 3, KON 7, KON 10, KON 13, KON 14, KON 15 et KON 19).

En tant que Concessionnaire National et titulaire des droits miniers pour la prospection, la recherche, l'évaluation, le développement et la production d'hydrocarbures liquides et gazeux sur tout le territoire angolais, l'ANPG déclare que peuvent postuler à l'appel d'offres toutes les entreprises nationales et étrangères intéressées et qualifiées à cet effet.