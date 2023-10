Angola: Le Général Sá Miranda souligne le rôle et l'importance des forces armées

Luanda — L'inspecteur général du Ministère de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, Gouveia de Sá Miranda, a déclaré vendredi, à Luanda, que les forces armées ont pour rôle de maintenir la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale des pays, il ne faut donc pas le négliger.

« Dans l'architecture des États, les forces armées jouent toujours un rôle prépondérant qui ne doit jamais être négligé, en raison de leur rôle déterminant dans le maintien de l'intégrité territoriale des pays », a-t-il préconisé.

Gouveia de Sá Miranda s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de l'exercice Nguizani-Logex, de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), tenue à l'École Supérieure de Guerra, située dans la municipalité de Kilamba Kiaxi.

L'inspecteur général a rappelé qu'en temps de paix, ils ont la possibilité d'ajuster leurs effectifs aux nouvelles réalités de l'absence d'un véritable ennemi identifié, en étant capables de réorganiser, moderniser, avec les meilleures armes du monde, la technique militaire et équipement.

Concernant le contexte actuel, Gouveia de Sá Miranda a dit que la mission des Forces armées est de défendre les intérêts les plus élevés des États, dans un esprit de paix, de stabilité et en garantissant le développement et le progrès.

%

"Je suis d'avis que les missions nécessitent une préparation adéquate, capable de les faire correspondre directement aux impositions du terrain, de l'environnement et d'autres implications probables dont on peut souligner celles d'ordre logistique", a-t-il souligné.

En ce sens, a-t-il poursuivi, il existe un besoin croissant d'améliorer le processus de prise de décision, en réunissant rapidement tous les éléments favorables à la réalisation de telles actions.

Il a reconnu la nécessité, dans la pratique, d'appliquer correctement les principes de cohérence et de flexibilité et d'économiser les ressources, en fonction du contexte présenté.

À son tour, le chef d'état-major pour la planification de la force en attente de la SADC, le brigadier Raymond Ndwandwe, a apprécié les bonnes relations nouées lors du Logex, dans l'intérêt de la région de la SADC.

Il a également indiqué qu'en s'efforçant d'améliorer la capacité opérationnelle complète des Forces, en l'occurrence à travers l'exercice Nguizani-Logex, les effets devraient contribuer à une plus grande capacité de résolution des conflits dans la région.

Pour sa part, le ministre des Relations Extérieures de l'Angola, Teté António, a reconnu que la tenue régulière d'exercices militaires de la SADC avait servi à améliorer la capacité régionale pour assurer la paix et la sécurité en Afrique.

Le responsable a ajouté qu'il s'agit non seulement de maintenir la sécurité et la paix dans la région et sur le continent, mais aussi de faire face à d'autres défis tels que les calamités naturelles et l'aide humanitaire dans lesquels ils peuvent réagir.

Il a assuré que ces activités démontrent la capacité régionale à assumer ses responsabilités face aux conflits sur le continent.

Au total, 462 éléments ont participé à cet exercice, sous le slogan « L'Afrique pour la paix et la prospérité », 338 militaires, 54 policiers et 70 civils.

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) est composée de 16 États membres, notamment l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'eSwatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

L'organisation a été fondée le 17 août 1992. Basée à Gaborone au Botswana, son émergence est le résultat d'un long processus de consultation entre dirigeants de la région.

Le président de la République d'Angola, João Lourenço, a assumé, en août dernier, à Luanda, la présidence tournante de la SADC.