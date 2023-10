Angola: La Vice-présidente trace un bilan positif de sa visite à Huambo

Huambo (Angola) — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a considéré, vendredi, comme positif le résultat de la visite de travail de trois jours qu'elle a effectuée dans la province de Huambo.

S'adressant à la presse, dans la municipalité de Cachiungo, dernier lieu de cette intense journée, la vice-présidente a soutenu sa position affirmant qu'il y avait des progrès remarquables dans l'enseignement supérieur, ainsi que des acquis de la paix au cours des deux dernières décennies.

Elle a dit que c'était avant tout le résultat des stratégies élaborées par l'Exécutif angolais, dans le cadre de l'élargissement de l'accès à l'enseignement supérieur et de l'amélioration de l'offre de formation, liées au Plan National de Développement (PDN), que l'Exécutif entend mettre en œuvre.

Selon la vice-présidente, l'Exécutif s'engage à améliorer la qualité de l'éducation, ainsi qu'à l'étendre à d'autres provinces, afin de favoriser le développement de ces localités.

Esperança da Costa a souligné que, bien que positive, l'intense journée de travail a également présenté plusieurs défis, pour lesquels elle défend la recherche incessante de solutions concrètes, comme l'investissement continu dans le capital humain et l'identification d'infrastructures qui peuvent, en fait, galvaniser le développement de la province.

La vice-présidente a terminé la visite, vendredi, dans la municipalité de Cachiungo, après avoir rencontré, à huis clos, les autorités locales, qui ont procédé à une caractérisation socio-économique de la municipalité, située à 63 kilomètres du centre de la province.

La journée comprenait également la visite aux travaux du Campus universitaire de Dondi et la visite du Pôle forestier de Sanguengue, avec environ 9.000 hectares, dont 5.300 restent des forêts d'eucalyptus dégradées et 3.000 sont des zones à reboiser.

Au Campus Universitaire, Esperança da Costa a pris connaissance de l'avancement des travaux, une infrastructure financée par la Présidence de la République (six milliards de kwanzas), qui est achevée à environ 82 pour cent.

Une fois terminé, il comptera 40 salles de classe et 5 400 étudiants et dispensera des cours liés aux domaines de la santé, de l'agriculture, de la théologie, des arts et de l'artisanat.

Dans ce lieu, elle a également participé à une réunion avec des femmes des zones rurales, à une messe et a visité la station d'épuration des eaux de Cachiungo.

La visite de travail à Huambo s'est déroulée en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança, et des secrétaires d'État à l'Environnement, à l'Eau, à l'Agriculture, à la Santé et à l'Administration du Territoire.