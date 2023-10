Congo-Brazzaville: Sommet des trois bassins forestiers - L'ARPCE mobilise les opérateurs télécoms

Le directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), Louis-Marc Sakala, a appelé le 6 octobre les principaux opérateurs télécoms du pays à contribuer à la réussite du sommet des trois bassins forestiers tropicaux que Brazzaville va abriter du 26 au 28 octobre prochain, en rendant disponibles les différents services télécoms partout où le besoin s'impose.

« Il est évident que la réussite de ces assises cruciales pour la survie de notre planète dépend inéluctablement de la qualité des services télécoms qui seront offerts par les opérateurs locaux, quand on sait que des éminents conférenciers interviendront, pour certains, en ligne. En tant qu'acteurs télécoms, nous sommes un support important pour la tenue réussie du sommet », a indiqué Louis-Marc Sakala, lors de la réunion technique avec des opérateurs télécoms.

Le régulateur a réuni dans ses locaux les opérateurs Airtel, MTN, Congo Télécoms, Silicon Connect et RURA pour faire le point sur les solutions que ces derniers proposent afin de s'assurer de la contribution du secteur des Télécoms à la réussite de l'évènement qui réunira les commissions des trois bassins, notamment l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le Congo. Près de 2000 participants seront accueillis en présentiel et en distanciel, autour d'une concertation pour la création d'une coalition mondiale en vue de la protection de l'environnement et de la biodiversité.

Aussi, des points importants ont été abordés, entre autres, la disponibilité du roaming pour tous les participants avec leur pays d'origine, la possibilité de se procurer des cartes sims facilement, les niveaux de couvertures des réseaux, l'augmentation et le renforcement des capacités en appel et en data dans les lieux ciblés (site de la conférence, hôtels ...), la construction de lignes fibres optiques secondaires pour les sites principaux, la mise en place des systèmes de back up satellitaire en cas de coupure de câble, l'optimisation du réseau du centre de conférence et la sortie internationale par deux câbles sous-marin WACS et Sat3 via l'Angola.

Les opérateurs ont rassuré le régulateur que les études ont été réalisées et des dispositions ont été prises pour répondre à l'ensemble des points évoqués.

Ils ont également souligné leur volonté de travailler, la main dans la main, afin que les services télécoms ne soient point un souci pour les conférenciers, peu importe, le lieu où ils se trouveront sur la planète.

Les opérateurs ont, toutefois, formulé quelques préoccupations concernant notamment la question des interférences avec Kinshasa. Sur cette question, le régulateur a promis prendre attache avec son homologue de la RDC, tout en précisant que le problème avait déjà été réglé, mais des précautions supplémentaires seront prises à cause du ONE Networks de Airtel.

Au terme de la réunion, il a été convenu la mise en place d'un système de reporting journalier afin de permettre à l'ensemble des parties prenantes (régulateur et opérateurs) d'avoir un même niveau d'information sur l'évolution des actions prises et à entreprendre.