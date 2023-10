Congo-Brazzaville: Environnement - Le PNUE soutient le sommet des trois bassins forestiers tropicaux

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a échangé, le 5 octobre à Brazzaville, avec le point focal du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), Mirey Attalah, qui a affirmé le soutien de son institution au sommet des trois bassins forestiers tropicaux.

« Le système des Nations unies privilégie et favorise le rôle leader des Etats. Nous venons en expertise. Nous avons un grand plaisir de travailler avec la ministre qui a adopté une approche de co-création par rapport à ce sommet. Aujourd'hui, ce n'est plus une approche autoritaire mais plutôt une approche collaborative entre gouvernements », a indiqué Mirey Attalah.

Le PNUE est une agence non résidente des Nations unies à Brazzaville. Mais, à travers le monde, il facilite la gestion et la restauration des écosystèmes en compatibilité avec le développement durable et promeut l'utilisation des services éco systémiques. Par exemple le programme d'action mondiale pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres.

« On a tendance à simplifier les choses lorsqu'elles sont techniques et écologiques mais toutes les forêts tropicales ne se ressemblent pas. Là, il s'agit vraiment de construire ensemble une perspective commune afin d'identifier ensemble les thématiques et de prendre une approche graduelle », a-t-elle ajouté.

Le point focal du PNUE était accompagnée des hauts diplomates du Programme des Nations unies pour le développement.