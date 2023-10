Tunisie: «Défilé des guerrières» contre le cancer du sein - Danser pour oublier la maladie

Sous l'air de joyeuses mélodies de la variété française, le défilé des guerrières a ouvert le bal des couples qui esquissent des pas de danse, pleins d'allégresse et manifestent leur bonheur de vivre. Ainsi continue le combat contre la maladie.

«On célèbre la dixième campagne de l'Octobre Rose, depuis 2013», annonce-t-on fièrement du côté des organisateurs, tous heureux de voir le combat continuer. Celui mené contre le cancer du sein s'étale sur le mois d'octobre de chaque année, avec une nouvelle dimension. En effet, une soirée quasiment caritative, avec une tombola en fin de cérémonie, vient de marquer son démarrage, au Lac de Tunis pour soutenir la recherche scientifique et médicale.

A ce titre, un magazine féminin organise et sponsorise cet événement avec des festivités et des activités, avec une part de merveilleux et tout en beauté. Son équipe de rédaction avoue son intérêt à veiller à l'équilibre de la femme, sa santé et son bien-être dans la société tunisienne. De nombreuses parties prenantes au combat se rejoignent pour rehausser l'événement. L'Association Nourane pour les maladies cancéreuses a dévoilé la teneur de sa campagne de sensibilisation, rappelant que «le cancer est une maladie qu'on peut prévenir à la fois par un mode de vie sain et par un dépistage précoce».

Danses et sourires

D'emblée, la soirée a débuté directement par le bal de couples solidaires face à la maladie, puis le défilé des guerrières garnies et ornées de leurs plus beaux atours. Et parce que le corps parle, une guerrière en costard a produit une danse atypique en tournoyant au rythme des paroles d'une narratrice lisant une ode aux femmes battantes qui subissent les affres de la maladie, tantôt pleines de chagrin, tantôt joyeuses et optimistes : «Pars, mais ne me laisse pas, reste mais ne t'approche pas, enlace-moi mais ne me touche pas». S'ensuit une gestuelle marquante et poignante d'une femme obstinée et acharnée à vaincre la maladie, au goût de la forte assistance présente dans le pavillon, tout décoré de rose et blanc.

Tout en chansons, tout en musique, sous l'air de joyeuses mélodies de la variété française, le défilé des guerrières a ouvert le bal des couples qui esquissent des pas de danse, pleins d'allégresse et manifestent leur bonheur de vivre. Après le défilé des guerrières, l'an passé, c'est le bal des guerrières auquel on a eu droit cette année, précise le modérateur de l'événement avant de rajouter : «C'est grâce à vous que les guerrières ont le sourire et dansent la joie de vivre». Des couples unis par la maladie comme celui de Sabrine, mariée depuis 12 ans et qui s'est manifestée habillée en «baronne» pour la circonstance. D'autres couples ont transmis des messages très affectueux envers les guerrières.

Le volet scientifique

Par la suite, un volet scientifique a été exposé à l'assistance pour donner les derniers développements de la maladie en Tunisie. Dr Monia Hechiche, médecin chirurgien cancérologue, a assuré que «la cagnotte globale tirée des donations, du 1er au 31 octobre de l'an dernier, était de 180.000 dinars, alors que cette année, on escompte obtenir 240 millions de dinars pour la recherche et la lutte contre le cancer du sein en Tunisie et tous les cancers gynécologiques de façon générale».

Ensuite, la reconstruction mammaire a été aussi présentée par Dr Salma Ben Cheikh, chirurgien plastique et reconstruction, spécialiste en résection mammaire qu'elle préfère appeler par le terme «l'Espoir». Elle avoue l'intérêt de cette intervention qui «comporte une multitude de techniques, mais dont il faut privilégier la reconstruction immédiate. Pour une meilleure qualité de vie qui réponde aux attentes des patientes, tout en veillant à respecter les indications».

Toutes vêtues de rose et/ou blanc, l'assistance majoritairement féminine composée d'universitaires et médecins praticiens a vécu un moment de grande communion, avec beaucoup d'effervescence. Dans le cadre des festivités de l'Octobre Rose, l'organisation d'un marathon pour la bonne cause est prévue demain 8 octobre, à l'Avenue Habib Bourguiba.

«Courir contre le cancer»

A l'occasion du mois de l'Octobre Rose dédié à la lutte contre le cancer du sein, l'Association Nourane pour la prévention des maladies cancéreuses organise la 8e édition du marathon «Courir contre le cancer», qui débutera à matin, à partir de 7h30 dans l'avenue Habib-Bourguiba à la capitale.

Cet événement sportif, placé sous le patronage du ministre de la Santé, Ali Mrabet, en présence de Kamal Deguich, ministre de la Jeunesse et des Sports, vise à soutenir les efforts du gouvernement et des associations dans la lutte contre le cancer du sein et à sensibiliser les femmes et les familles à l'importance d'adopter des comportements préventifs, notamment la pratique régulière d'une activité sportive pour réduire les risques de cancer. Il verra la participation de nombreuses personnalités politiques, sportives et artistiques et sera une occasion propice pour consolider le plaidoyer auprès des hommes d'affaires et des institutions publiques et privées, afin de mobiliser des ressources financières.

En effet, les dons et les ressources collectés seraient destinés à la mise en œuvre du programme de dépistage précoce du cancer du sein dans les régions intérieures, à travers l'unité mobile «MammoLife», ainsi qu'à l'acquisition d'un mammographe au profit de l'hôpital de Tebourba.