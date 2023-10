Maroc: Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat - Cérémonie de remise des prix du programme 'Je découvre mon patrimoine' pour 2022-2023

Rabat — La Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a organisé, mercredi, sa cérémonie annuelle de remise des prix pour l'édition 2022-2023 du programme "Je découvre mon Patrimoine".

L'ensemble des participants, qui sont plus de 4000, ont reçu les attestations pour leur participation au programme, , mis en place en partenariat avec le Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'UNESCO, et en collaboration avec l'Institut National de la Recherche Agronomique.

Un communiqué de la Fondation indique samedi que les enseignants, directeurs, comité de suivi et professionnels du patrimoine ont reçu des prix et des certificats d'appréciation et d'encouragement.

Plus de 700 participants au programme ont assisté à la cérémonie, au Théâtre National Mohammed V, qui a proposé un programme riche et varié mettant en lumière les productions artistiques de jeunes sur les sujets du patrimoine à travers le théâtre, la poésie et l'art plastique, renforçant ainsi la place du patrimoine dans l'éducation artistique et culturelle, ajoute la même source

Un message d'espoir et de solidarité fut adressé par les jeunes de Rabat à travers le poème "بلسم ترlىۛى" aux élèves des zones touchées par le séisme d'Al Haouz, via une retransmission en direct, précise le communiqué.

%

L'édition 2022-2023 du programme "je découvre mon patrimoine" a connu plusieurs nouveautés, notamment la mise à jour du Kit éducatif du programme, l'ajout de nouveaux circuits, de visites d'exposition et des sites du patrimoine et la participation au SIEL, rappelle la Fondation, faisant savoir que 63 collèges de Rabat, Salé et Témara ont participé au programme avec 4825 élèves et 68 enseignants. Ces derniers ont bénéficié de formation pour renforcer d'avantage leurs capacités et connaissances dans les notions du patrimoine culturel et l'utilisation du Kit.

Le programme vise à sensibiliser les collégiens et le corps éducatif à l'importance de la sauvegarde du patrimoine culturel et renforce les démarches axées sur l'éducation artistique et culturelle pour placer le patrimoine au sein des processus éducatif et pédagogique.