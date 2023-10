Maroc: Tenue de la première réunion du comité d'orientation en charge des domaines de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique et de la culture

Rabat — Le comité d'orientation, de coordination et de suivi en charge des domaines de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique et de la culture a tenu, vendredi à Rabat, sa première réunion, et ce dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) et les départements chargés de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique et de la culture.

Un communiqué du CSEFRS indique que ce comité, en tant que mécanisme de coordination et de suivi, se charge de renforcer, d'évaluer et de suivre la mise en oeuvre des objectifs de la réforme du système éducatif, notamment ceux contenus dans la loi-cadre et la vision stratégique 2015-2030, ainsi que l'accompagnement des programmes de réformes à l'ordre du jour dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Les travaux de cette réunion ont été axés sur la méthodologie du travail du comité, la programmation de ses réunions et de son ordre du jour au titre de 2024, poursuit la même source, précisant qu'il a été également question de l'élaboration de protocoles et accords d'application relatifs aux domaines de coopération, outre la proposition d'actions pour concrétiser cette coopération conformément aux dispositions de la convention-cadre de coopération signée entre le Conseil et les départements concernés.

Il a été également décidé de confier à une commission technique de suivi l'élaboration d'un projet de rapport sur l'avancement de la mise en oeuvre des chantiers de la réforme du système d'éducation, de formation et de la recherche scientifique, prévue par la loi-cadre 51-17.

Ont pris part à cette réunion, présidée par le président du CSEFRS, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, les secrétaires généraux des départements de l'Education nationale, du Préscolaire et des sports, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, du département de la formation professionnelle, du département de la culture, le directeur de l'enseignement originel au ministère des Habous et des Affaires islamiques et le directeur de l'Instance nationale d'évaluation auprès du Conseil.