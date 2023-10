Afrique du Nord: Les réalisations du Maroc dans le secteur d'électricité sous les projecteurs à Marrakech

Le Royaume a franchi des pas importants dans le domaine, selon la FENELEC

Les réalisations importantes accumulées par le Maroc dans le secteur d'électricité au cours des dernières années ont été sous les projecteurs lors d'une rencontre organisée, jeudi à Marrakech, par la Fédération nationale de l'électricité, l'électronique et des énergies renouvelable (FENELEC).

S'exprimant à cette occasion, le président de la FENELEC, Ali El Harti, a souligné que le Royaume a franchi des pas importants dans le domaine de l'électricité, relevant que les domaines des énergies renouvelables, des batteries et de l'informatique connaissent également un développement soutenu.

Le Maroc assure l'approvisionnement en électricité de tous à 100%, a relevé M. El Harti, expliquant que l'une des exigences fondamentales de la transformation économique dans tout pays demeure la garantie d'un approvisionnement régulier en électricité.

Il a également fait savoir que le Royaume continue d'exporter l'électricité vers l'Afrique qui manifeste une forte demande dans ce secteur, ajoutant que les entreprises marocaines sont très sollicitées en Afrique eu égard à leur expertise et expérience, ce qui renforce le leadership marocain dans le domaine de la production et de l'exportation d'électricité, rapporte la MAP.

De son côté, le président du conseil d'administration des Instituts de formation en énergies renouvelables et en efficacité énergétique, Fouad El Kouhen, a indiqué que la stratégie du Maroc en matière d'énergies renouvelables figure parmi les plus ambitieuses à l'échelle mondiale, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Et de poursuivre que le Royaume dispose de toutes les spécialités et ressources humaines (ingénieurs, cadres et instituts de formation), ce qui traduit la volonté du Maroc de devenir l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la transition vers les énergies propres.

Les énergies renouvelables qui ont un avenir prometteur, sont devenues désormais obligatoires et apporteront un soutien précieux au secteur industriel marocain pour qu'il soit plus compétitif, a-t-il conclu.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence des professionnels et experts, a été également l'occasion pour les participants d'évoquer les préparatifs des Salons Elec expo, EneR Event & Tronica Expo, prévus du 08 au 11 novembre à l'Office des foires et expositions de Casablanca.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement phare de l'industrie énergétique revient cette année avec pour thème "Smart Grid et intelligence artificielle, piliers d'accélération de la transition énergétique et de la décarbonisation".

Ces Salons qui représentent les rencontres annuelles incontournables des intervenants et experts dans les secteurs de l'électricité, des énergies renouvelables et des composants électroniques, couvrent un large éventail de secteurs, notamment l'électricité, l'électronique, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le bâtiment, la construction, la domotique, l'éclairage et l'eau.

Plus de 160 entreprises de différents pays tels que l'Egypte, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Chine, la Turquie, la Slovénie, l'Inde, la Pologne, la France et le Portugal seront présentes lors de cette édition 2023.

En accord avec la nouvelle stratégie africaine du Maroc, Elec expo, EneR Event & Tronica Expo accueilleront la Confédération africaine de l'électricité (CAFELEC) représentant 12 pays : le Niger, le Sénégal, le Togo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée et la Mauritanie, le Maroc et la République du Mali, pays à l'honneur.

L'événement comprendra des rencontres B2B, des conférences, des tables rondes et un espace d'exposition. L'objectif est de créer une plateforme de dialogue et d'information pour l'ensemble des participants et visiteurs.