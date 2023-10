Sénégal: Commune de Pikine-EST / Fournitures scolaires - Le Ministre-Maire Issakha Diop décaisse 10 millions

Dans une démonstration manifeste de son engagement envers l'éducation, le Ministre-Maire Issakha Diop a annoncé une subvention substantielle de 10 millions dans le secteur de l'éducation. Objectif : renforcer le système éducatif et améliorer la vie des élèves et étudiants de la commune.

L'enveloppe de 10 millions sera allouée à plusieurs secteurs de l'éducation pour soutenir et améliorer l'éducation dans la commune. Il s'agit de la distribution de fournitures scolaires, la subvention des maîtres coraniques, la subvention de la ligue des élèves et étudiants, la subvention du Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ), ainsi que des incitations pour les maîtres de CM2.

« Ces actions ont un impact significatif sur l'ensemble de notre système éducatif. La distribution de fournitures scolaires garantira que les élèves disposent des outils essentiels pour réussir en classe. La subvention des maîtres coraniques contribuera à soutenir l'éducation religieuse, tandis que la subvention de la ligue des élèves et étudiants encouragera leur engagement actif dans la communauté éducative », a soutenu Ngor Faye président des associations départementales des parents d'élèves.

«Le Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ) joue un rôle clé dans l'implication des jeunes dans des projets communautaires et éducatifs, et la subvention le renforcera dans ses efforts. Enfin, les maîtres de CM2 qui sont responsables de la préparation de nos élèves pour le passage à l'enseignement secondaire, recevront des motivations pour leur engagement exemplaire.

Et nous constituons la seule commune qui le fait », a laissé entendre le ministre-maire Issakha Diop qui souligne dans la foulée que l'éducation est une priorité absolue, un pilier essentiel du progrès et de la prospérité. Cette initiative est saluée par la communauté locale comme un exemple inspirant de leadership et de soutien envers l'éducation. Le Ministre-Maire de renchérir « Nous attendons avec impatience les résultats positifs de ces mesures dans nos écoles et institutions éducatives. C'est un pas en avant significatif vers un système éducatif plus fort et plus inclusif », a martelé Issakha Diop.