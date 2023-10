Sénégal: Ousmane Diallo, coach Asvd - «La coupe du Sénégal pour bien clôturer la saison»

«On a atteint l'objectif du titre de championne. On a aussi gagné la Coupe de la Ligue et on a perdu la finale de la Coupe du maire face au DUC. Il nous reste la coupe du Sénégal pour bien clôturer la saison.

A notre niveau, on n'a pas de doute car, en sport, soit on gagne ou on perd. Ce qui est important, c'est de tirer des enseignements en cas de perte. La finale ne sera pas facile face à cette bonne équipe de DUC qui joue les grands rôles depuis des années.

Nous allons corriger les erreurs du match passé et beaucoup s'améliorer sur le plan du jeu au niveau offensif et jouer jusqu'au bout. Il y aura une belle fête dans l'esprit du jeu et le fair-play. L'ASC ville de Dakar n'est pas invincible. En sport, tu peux gagner comme tu peux perdre. Nous chercherons à gagner et le Duc peut nous gagner aussi. On va gérer, faire moins d'erreurs et beaucoup s'améliorer collectivement», relève-t-il.