Afrique: Parti démocratique Sénégalais (PDS) - Mayoro Faye retourne au bercail

Après son départ à quelques encablures des élections législatives de 2022 du Parti démocratique sénégalais (PDS), Mayoro Faye, responsable politique du parti libbéral à Saint-Louis acte officiellement son retour au bercail. Son retour dans la formation politique créée par Me Wade a été célébré hier, vendredi 6 octobre, à la permanence nationale El Hadji Omar Lamine Badji, en présence de bon nombre de responsables et militants du parti.

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a réservé hier, vendredi 6 octobre, un accueil chaleureux à Mayoro Faye, parti de cette formation politique au courant du mois de juillet 2022 à quelques encablures des élections législatives. Un retour symbolique d'appel à l'unité, selon Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire "Liberté et Démocratie". (...) le PDS, fidèle à son héritage et à ses valeurs, se rassemble autour d'une vision commune. Mayoro FAYE, responsable politique à Saint-Louis, ayant momentanément écarté ses pas de notre formation en 2022, a choisi de revenir au bercail. Son retour n'est pas seulement la réintégration d'un membre, c'est le symbole d'un appel vibrant à l'union de toutes les forces du PDS », a-t-il lancé. D'après le président du groupe parlementaire "Liberté et Démocratie : « La grandeur du Parti Démocratique Sénégalais réside dans sa capacité à évoluer tout en restant ancré dans ses valeurs fondamentales. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel que chaque membre du parti, qu'il soit ancien ou actuel, jeune ou vieux, reconnaisse la nécessité impérieuse de cette unité. La candidature de Karim Wade mérite le soutien indéfectible de tous, car elle incarne l'avenir radieux que nous envisageons pour notre pays. »

Prenant la parole pour sa part, Mayoro Faye a exprimé sa satisfaction de retrouver ces anciens camarades. Et de soutenir : « Je suis très heureux de me retrouver dans ce haut lieu qui se trouve être la permanence nationale du PDS Oumar Lamine Badji. Un lieu rempli de symboles, de souvenirs et d'émotions pour moi et pour beaucoup d'entre nous». Il faut noter que suite à son départ du PDS, le responsable politique de Saint-Louis avait mis sur pied un parti dénommé Alliance Nationale pour le Développement du Sénégal (ALPDS). En ce qui concerne l'élection présidentielle de 2024, le président d'ALPDS a informé avoir convoqué lui et son parti des assemblées générales ainsi que d'autres réunions pour déterminer ensemble une position. C'est à ce sens, dira-t-il, que« Nous avons réussi le miracle, la baraka de l'unanimité pour soutenir la candidature de Karim Meissa Wade à l'élection présidentielle du 25 février 2024 ». Et l'ancien secrétaire général adjoint à la communication du PDS de relever : « Par la suite, les membres de l'ALPDS m'ont donné carte blanche pour discuter avec le PDS, ce parti qui nous a formés, façonnés et qui nous a appris à gérer toute situation dans la sérénité et la responsabilité».