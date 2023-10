Sénégal: Dissolution suivie de formation du nouveau gouvernement - Amadou Ba à la baguette...

Enfin ! Annoncé depuis plusieurs semaines, c'est hier, vendredi 6 octobre, que le président de la République, Macky Sall, a pris un décret de dissolution de son gouvernement. Dans la même foulée, il a reconduit son candidat à l'élection présidentielle du 25 février, Amadou Bâ, pour la formation d'une nouvelle équipe annoncée élargie avec des technocrates et/ou des politiques.

Terminus ! Tout le monde descend. Le président de la République, Macky Sall, a enfin pris la décision de dissoudre son gouvernement qui est amputé de trois départements depuis plusieurs mois. Les départements des Sports et de l'Elevage étaient confiés au Chef du gouvernement en plus de sa charge «primatoriale». Quant au département de l'Agriculture, de l'Equipement Rural et de la Souveraineté alimentaire, depuis que Aly Ngouille Ndiaye a claqué la porte de ce ministère suite à la décision de porter le choix sur Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar le 9 septembre dernier, il est lui aussi resté vacant. Ni les campagnes des équipes nationales dans le sport, ni l'approche de la Tabaski, encore moins la campagne agricole à l'approche de l'hivernage n'avaient poussé le Chef de l'Etat à réagir. Une situation inédite qui commençait à faire grincer les dents et indisposer plus d'un.

Mais depuis quelques jours, Macky Sall a alerté de l'imminence de la dissolution du gouvernement et de la formation d'un nouvel attelage. D'ailleurs, au sein des plusieurs ministères, des agents avaient fini ou presque de préparer des documents de passation de service. Et tel un couperet, la nouvelle tombe hier, vendredi 6 octobre. Un communiqué annonce que le Président Macky Sall a dissout le gouvernement et reconduit Amadou Ba comme Premier ministre.

...d'un gouvernement élargi

«Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, a mis fin, par décret en date du 06 octobre 2023, aux fonctions des ministres, membres du Gouvernement. Le Chef de l'Etat remercie les ministres sortants pour leur engagement et le travail remarquable réalisé. Le Président de la République a, en même temps, décidé de mettre en place un nouveau Gouvernement, sous la direction du Premier Ministre Amadou BA. La composition du nouveau Gouvernement sera bientôt publiée», lit-on dans l'édit signé par le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Bâ. Cette reconduction de Amadou Bâ, alors candidat choisi pour diriger la coalition Benno Bokk Yaakar est une preuve que le Chef de l'Etat souhaite qu'il reste à la Primature jusqu'aux lendemains de la Présidentielle du 25 février 2024. Lui-même avait déclaré qu'il comptait poursuivre son «travail jusqu'au bout». Ce qui lui offre un avantage par rapport à ses adversaires avant et pendant la campagne électorale. Reste maintenant à savoir s'il aura des coudées franches pour choisir une équipe gouvernementale annoncée élargie à toutes les sensibilités afin d'éteindre les frustrations nées ça et là.

