Togo: Coups de balaies et de machettes de la Communauté DS Com Tiens au Grand carrefour Attikoumé

On peut respirer de l'air pur ce Samedi 07 Octobre 2023 au Grand carrefour Attikoumé en plein coeur de Lomé. Et pour cause, la communauté DS Com Tiens au Togo avec ses centaines de membres, a rendu cet endroit stratégie de la capitale togolaise propre et vivable pour ceux qui y pratiquent leurs activités génératrices de revenus. En effet, munis de balaies, de râteaux et de coupe-coupes, ces jeunes gens, hommes femmes et personnes âgées ont balayé et coupé les herbes qui ne donnaient pas un visage agréable à cet endroit, également contiguë à la frontière avec le Ghana voisin.

Dans son mot au terme de cette opération qui a mobilisé un nombre important des membres de la communauté au Togo, Dimitri Abalo, un des formateurs à DS Com Tiens, a indiqué, « nous sommes dans le schéma, dans la vision du gouvernement qui a instauré une telle journée de salubrité publique ». dans la dynamique de conseils aux populations togolaises sur la question de salubrité publique, a poursuivi ce responsable de DS Com, « il faut un corps sain dans un environnement sain. Nous sommes des jeunes, et donc nous ne devons pas abandonner ce que nos parents nous ont laissé. Donc il faut un entretien ». Et, a-t-il conclu, en lançant un appel à prendre en compte le fait que « notre santé dépend de notre environnement et pour une parfaite santé, il faut entretenir là où nous vivons ».

%

Cette opération de DS Com n'est pas faite pour déplaire les responsables de la Commune de Golfe 5. Entre autres personnes de cette Mairie d'Aflao Gakli qui ont rejoint les « travailleurs » de bonne volonté, il y avait le Chef division Voirie et Assainissement Golfe 5, Kokuvi Sodjinsi. Il a qualifié l'acte posé par DS Com Tiens Togo en venant les appuyer pour rendre ce lieu propre, de « citoyen, salutaire et à féliciter ». Une certitude d'après M. Sodjinsi, c'est que « si on se met ensemble, on aura un environnement propre et sain ». Il a fustigé l'incivisme de certaines personnes qui mènent des activités à cet endroit et qui ne prennent pas soin de le rendre propre. Il a ébauché quelques projets en cours de réflexion à la Mairie pour ce Grand carrefour Attikoumé.

Maire de la commune de Golfe 2 et également membre de DS Com Tiens au Togo, Pasteur Edoh Komi n'a pas hésité à se joindre à la foule des co-membres de cette communauté pour cette opération de salubrité au carrefour Attikoumé. Il a inscrit l'activité « dans le cadre de l'institution par le gouvernement togolais à faire de chaque premier Samedi du mois, une journée ville propre ». Et, a-t-il poursuivi, « la communauté Tiens DS Com s'est prêtée à cet exercice, à travers une mobilisation générale de ses membres pour ce travail titanesque afin de dégager cet endroit très touffu d'herbe, surtout l'espace voisine à la frontière Togo-Ghana, au niveau d'Attikoumé. Car, dit-on, "un corps sain, dans un environnement sain", et c'est ça notre objectif pour prouver que notre communauté est une communauté citoyenne, inclusive. Ici, on peut y voir des jeunes, hommes et femmes, des personnes âgées ».

DS Com Tiens du Togo, convaincue de ce que « le 1er facteur qui fait rentrer l'homme dans les problèmes de santé, c'est l'environnement, c'est ce que nous respirons. Donc pour espérer une parfaite santé, il faut entretenir notre environnement » et soucieuse du bien-être des populations togolaises, s'annonce pour les prochaines éditions des Journées Togo Propre dans la commune de Golfe 2.