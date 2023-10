Algérie: L'enseignement du programme national dans les écoles privées relève du respect des lois de la République

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a affirmé, samedi à Alger, que l'enseignement du programme national dans les écoles privées relevait du respect des lois de la République et ne ciblait aucune langue étrangère.

Répondant à un journaliste, lors d'une conférence organisée par le ministère de la Communication sur l'évaluation des opérations de recrutement dans différents secteurs, M. Belaabed a mis en avant "la forte volonté de l'Etat dans l'accompagnement et le soutien aux établissements scolaires privés (au nombre de 680), en leur accordant l'agrément pour enseigner aux élèves le programme national conformément aux lois de la République, qui exigent l'enseignement exclusif de ce programme".

Il a, en outre, indiqué que le programme national "reflète les éléments constitutifs de l'identité nationale et les valeurs et l'histoire de la société". "Nous appliquons la loi et nous ne ciblons aucune langue étrangère ou système d'enseignement. Au contraire, nous cherchons à promouvoir les langues étrangères", qui sont "un acquis pour le système éducatif national", a-t-il soutenu.

Dans son intervention lors de la conférence, le ministre a rappelé "les décisions historiques et exceptionnelles prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la promotion de l'Ecole, lesquelles ont permis de relever le niveau d'encadrement humain", citant à titre d'exemple "le recrutement de plus de 9.000 enseignants d'anglais dans le cycle primaire et de 12.877 enseignants d'éducation physique et sportive".

M. Belaabed a également présenté un exposé détaillé sur les récentes opérations de recrutement dans le secteur, rappelant "l'embauche de plus de 240.000 employés (personnels enseignant et administratif)".