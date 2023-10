Sénégal: Révélation de la présidentielle 2024 - Quand le pays s'éveillera avec Guy Marius-Sonko

opinion

Dans quelques semaines, Guy Marius Sagna pourrait bien se transformer en Guy Marius-Sonko. Ce trait entre les deux patronymes symbolise parfaitement l'union de deux fortes personnalités qui se complètent à tous égards. Leur identité de vue, leurs origines, leurs parcours, leur licenciement de la fonction publique, leur statut de député, et même leur première participation à la présidentielle.

Tout concorde entre « Ousmane Sagna et Guy Marius-Sonko ».

Cette convergence de caractéristiques est une force qui pourrait bouleverser le paysage politique et électoral, dans la mesure où ce duo incarne une certaine forme d'espoir et de renouveau politique.

Sur une terrasse surplombant l'océan Atlantique, lors d'un week-end paisible, tandis que je peaufinais mon dernier ouvrage positionné dans les librairies, ce lundi 9 octobre, le hasard m'a fait croiser le légendaire El Hadj Diouf, l'ancien international qui avait fait rêver tout un peuple lors de la Coupe du Monde 2002. Notre conversation s'est naturellement tournée vers l'élection présidentielle de 2024, un sujet brûlant d'actualité.

Au milieu des 200 candidats en lice, El Hadj Diouf m'a pris à part pour me faire une prédiction audacieuse. Selon lui, son candidat l'emporterait dès le premier tour. J'ai répliqué en affirmant que même si Macky Sall se lançait à nouveau dans la campagne, il serait difficile pour lui de gagner dès le premier tour. Cela signifierait que son candidat devrait conquérir toutes les grandes villes à fort potentiel électoral, de Dakar à Thiès, en passant par Mbour, Diourbel, Mbacké, Touba, Saint-Louis, Kaolack, Kolda, Ziguinchor, et bien d'autres encore. Puis dans une lecture latérale, je lui demandais de prêter attention au député Guy Marius Sagna, le parfait doublon d'Ousmane Sonko... Il m'a ri au nez. J'en ai souri.

Mais au-delà de cette conversation anodine, il faut dire que depuis la mise en quarantaine de Sonko, Sagna se démarque du lot. Cet improvisateur téméraire et parfois maladroit, ce débatteur brutal et puissant tire le maximum de son charisme physique. Immense acharné du travail, GMS n'est pas devenu cet animal de scène, cette bête vivante de l'hémicycle en dormant sur ses lauriers.

Sa réputation repose sur un engagement indéfectible dans la lutte contre l'injustice, une quête qui le pousse à persévérer, peu importe, les obstacles qui se dressent devant lui. La cinquantaine de fois où il a été arrêté et emprisonné atteste de sa détermination à dénoncer toute forme d'injustice. Bien qu'il puisse susciter des opinions tranchées, il est essentiel de regarder au-delà des apparences pour comprendre le show Sagna, ce « guerrier » moderne, dont la force d'âme égale celle de ses muscles.

Guy Marius Sagna n'est pas un acteur politique préfabriqué, mais plutôt un individu façonné par une histoire et une éducation politique profonde. Il a puisé dans les enseignements des grandes figures politiques telles que : Lénine, Mao, Trotski, Brejnev, Confucius, Tito, Gandhi, Majmouth Diop, Cheikh Anta Diop, et bien d'autres encore. Son environnement familial et éducatif l'a exposé très tôt à des idées et des idéaux révolutionnaires.

Son parcours à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), où il a brièvement étudié à la faculté de droit et des sciences juridiques, lui a offert une diversité de perspectives politiques. Sa chambre d'étudiant était devenue un lieu de débats intellectuels animés, décorée de posters de Lénine et de Karl Marx. Lieu de rendez- vous pour des discussions intenses sur la révolution et les mouvements politiques.

De plus, Guy Marius-Sonko est diplômé de l'École Nationale de Développement Sanitaire et Social (ENDSS). Tout au long de sa vie, ce travailleur social a milité pour de nombreuses causes sociales et politiques, notamment en tant que membre actif du Rassemblement des travailleurs africains/Sénégal (RtaS). En tant que rédacteur en chef du journal de gauche de ce mouvement, il a contribué à écrire des articles éclairés sur des sujets liés au Sénégal, à l'Afrique et au tiers-monde en général.

Guy Marius-Sonko pittoresque, imprévisible, menaçant, gouailleur, souffle alternativement le chaud et le show. Irrésistiblement, il en est venu à incarner la lutte intransigeante pour les idéaux nobles : la cause des travailleurs, des démunis et des faibles. Bien qu'il puisse être critiqué pour ses positions, il demeure fidèle à ses convictions et refuse de se compromettre. Son rejet de l'endoctrinement et sa détermination à rester un défenseur intransigeant de ses convictions font de lui une figure polarisante, mais indéniablement authentique.

Alors qu'il se présente à la présidentielle, il appartient désormais à la jeunesse de décider si elle est prête à soutenir au nom et pour le compte d'Ousmane Sonko, cet homme qui sait parler peuple au peuple. Il pourrait être le seul, à côté du grand favori Amadou Ba à compter des représentants dans tous les 16.000 bureaux de vote au Sénégal et dans les 750 à l'étranger, grâce à la machine d'Ousmane Sonko. C'est là la principale unité de mesure de la représentativité électorale d'un candidat sérieux.

Qu'il soit aimé ou détesté, Guy Marius-Sonko occupe désormais une place centrale dans l'arène politique.

Quoi qu'il en soit, Guy Marius-Sonko est un homme de rupture et de fracas prêt à affronter les défis qui se dressent sur son chemin avec une détermination inébranlable.

C'est pourquoi il pourrait être la révélation de février 2024.

Les chances de GMS d'être dans le trio de tête

Outre le fait que 13 députés vont le parrainer les yeux fermés, sa candidature à la présidentielle est une certitude quasi-mathématique. Ouvrons à présent, le chapitre de ses chances.

Soutien d'Ousmane Sonko : En tant que parfait doublon du chef de file de l'opposition sénégalaise, Guy Marius-Sonko bénéficiera de toute évidence de l'appui considérable du maire de Ziguinchor et de son aura politique nationale et internationale. Le soutien de Sonko depuis la prison peut élargir son électorat.

Réputation de défenseur des sans dents : Guy Marius Sagna a acquis une solide réputation en tant que défenseur des opprimés, des pauvres et des faibles. Cet atout pourrait attirer les électeurs qui cherchent un candidat engagé et déterminé.

Détermination inébranlable : Son historique d'arrestations et de lutte indique une détermination inébranlable à poursuivre ses convictions. Son discours de rupture pourrait inspirer les jeunes électeurs et renforcer sa crédibilité en tant que candidat.

Alignement sur la même ligne d'attaque : En adoptant les valeurs, les principes et les convictions politiques de Sonko, Guy Marius [ayant déjà montré qu'il pouvait donner sa vie pour son mentor] captera des centaines de milliers d'électeurs en tant que candidat de substitution. Et le leader de l'ex-Pastef sera pour les besoins de la cause, son directeur de campagne depuis la prison, au même titre que Macky Sall le deviendra pour Amadou Ba. « Le mortal kombat » entre les deux mastodontes continuera de plus belle.

Audience internationale : Ousmane Sonko est déjà une figure populaire adulée dans la diaspora et connue à l'échelle internationale, en raison de son « souverainisme social » et de la lutte anti-impérialiste. Dans le même sillage, le polyglotte Guy Marius-Sonko qui parle couramment anglais, français, diola, ouolof et créole, pourrait facilement capter l'attention des médias internationaux et des sympathisants de la diaspora sénégalaise. Il est en tournée internationale en France, en Italie, en Espagne et bientôt aux Etats-Unis.

Thèmes de campagne : En tirant le plein bénéfice de la dénomination de sa coalition « Guy-Sonko 2024 », [voir article L.123 du code électoral] et en prenant le contrôle des thèmes incitatifs tels que la lutte pour la libération de Sonko, la défense des intérêts nationaux, la lutte contre la corruption, la justice sociale, la souveraineté nationale et l'anti-impéralisme, Guy Marius-Sonko pourrait susciter un soutien populaire inattendu.

En résumé, sauf tremblement de terre dans le « Sonkoland », Guy Marius-Sonko, ce bon faiseur de Roi, pourrait posséder les clés du second tour.

Dr Cheikh Omar Diallo

Docteur en Sciences Juridiques et Politiques