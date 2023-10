Congo-Brazzaville: Education - Les enseignants exhortés à briller par le travail

La célébration de la Journée mondiale des enseignants a eu lieu le 5 octobre au Groupe scolaire du Centre d'encadrement professionnel et technique, institut supérieur des affaires commerciales (CEPT-ISAC) à Tié Tié en présence de Jean-Romuald Tchicamboud, Laureate Mberi Bigny, respectivement administrateurs-maires des arrondissements 3 Tié-Tié et 2 Mvou-Mvou.

Instituée depuis 1994 par l'Unesco, la Journée mondiale des enseignants est l'occasion à travers le monde de louer les mérites et l'importance de l'enseignant dans la société. Les manifestations, les focus, causeries-débats, les rencontres ou retrouvailles ont ponctué ces festivités qui se sont déroulées devant des responsables des représentations consulaires, des directeurs départementaux de l'enseignement, des enseignants et invités. « Les enseignants font partie d'une corporation visible pourtant mais souvent ignorée, jamais honorée à sa juste valeur.

On ne salue les enseignants avec déférence que lors de la rentrée et de la fin de l'année scolaire », a dit Pépin Nguimbi, promoteur du Groupe CEPT/IUT-AC. Et d'ajouter: « Toujours actifs et présents dans l'exercice de leur profession, les enseignants perpétuent la vie de l'administration, comme hier, aujourd'hui et demain, pour la formation des personnels essentiels. Qu'il me soit permis d'ajouter qu'il n'y a point de médecins, d'avocats, de juges, de généraux, de lettrés et d'intellectuels de tout acabit qui ne le soient devenus s'ils n'ont pas connu les bienfaits de l'enseignement ».

En lisant le mot de l'enseignant, Jean Ngayolo a dit : « Le rôle de l'enseignant ne se limite pas à enseigner, il lui est assigné la responsabilité d'aider les élèves à acquérir des compétences nécessaires pour résoudre des problèmes, analyser, se concentrer sur des tâches difficiles, développer une pensée créatrice ». Il s'est ensuite adressé à ses condisciples en ses termes: « Chers collègues, nous vous exhortons à travailler suivant l'éthique et la déontologie du métier, soyons conséquents avec nous-mêmes, soyons fiers de notre métier, nous n'avons pas fait un mauvais choix. De notre savoir-faire dépend la vie de toute la société, soyez rassurés qu'il n'y a pas plus grand que ce métier, au -delà de toutes les considérations ».

Pour Véronique Wagner, Consule générale de France à Pointe-Noire, « cet hommage aujourd'hui à l'intention de tous les enseignants à travers le monde doit aussi être l'occasion de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour exprimer pleinement leur talent et leur vocation ».

Après la distinction du personnel méritant du Groupe CEPT-UIT-AC, la visite guidée des différentes installations et équipements de cet établissement scolaire a mis fin à l'activité.