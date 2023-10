Afrique: Prix Emergences - Les candidatures attendues jusqu'au 10 octobre

La Scam, en partenariat avec le Cent Quatre-Paris et le fonds de dotation Edis pour l'art numérique, avec le soutien de l'Association nationale des écoles supérieures d'art- (Andea), lance un appel à candidature destiné aux étudiant(es) sortant des écoles d'art, d'audiovisuel et des établissements d'enseignement supérieur, de primer leur film de fin d'études réalisé dans le cadre de leur année diplômante. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 10 octobre.

L'attention particulière sera portée sur la qualité du projet, de sa conceptualisation à sa description formelle. L'accent sera mis sur la créativité, l'inventivité de l'auteur et de l'autrice, dans le caractère innovant de son oeuvre déjà réalisée comme de son projet à réaliser, qui doivent témoigner d'une écriture contemporaine et innovante.

Les films sélectionnés seront de type documentaire expérimental linéaire, de non-fiction, terminé, dont les dates de production et de réalisation sont incluses dans l'année universitaire en cours ou dans les deux précédentes, et concourant pour la première fois, telle que : un film à caractère expérimental documentaire, y compris participant d'une installation visuelle performative ou d'une webcréation, participant d'une oeuvre générative en réseau ou nomade, participant d'un dispositif immersif (réalité virtuelle ou augmentée), participant d'une application ou d'un jeu documentaire (serious game), en dehors de toute captation (toutes techniques confondues acceptées : images de synthèse, animation 3D, stop motion animation, etc).

D'autre part, le Prix Émergences va proposer à ses candidats et candidates une résidence pour un projet d'oeuvre numérique, documentaire et expérimentale, linéaire ou non-linéaire, de non-fiction, conceptualisée dès son inscription au Prix, telle que : une oeuvre à caractère expérimental documentaire (synthèse, animation, 3D, nouveaux médias, etc.) destinée à être projeté en salle, sur le web, ou destinée à être l'objet d'une installation à partir d'une oeuvre générative en réseau ou nomade, l'objet d'un dispositif immersif (réalité virtuelle ou augmentée), l'objet d'une application, l'objet d'un jeu documentaire (serious game).

Le Prix Émergences va se dérouler en deux phases :

Première phase : un comité de présélection va retenir 5 oeuvres de fin d'étude assorties d'un projet de résidence à venir. Les candidates et candidats sélectionnés seront invités à participer à la seconde phase du prix.

Seconde phase : les autrices et auteurs présélectionnés seront invités à une session de préparation aux pitchs de leur projet. Le formulaire est à envoyer sur en ligne sur le site https://www.scam.fr.