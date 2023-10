Congo-Brazzaville: Prix No'Ocultures 2023 - La photographie à l'honneur

Après le cinéma, la musique et la littérature respectivement en 2020, 2021 et 2022, la photographie est l'heureuse discipline retenue pour la 4e édition du prix de critique d'art en Afrique décerné par l'association Nord-Ouest Cultures.

C'est dans une mission de valorisation du métier de critique d'art en Afrique et de reconnaissance du mérite d'un critique d'art africain dans une discipline donnée que l'association Nord-Ouest Cultures a lancé en 2020 ce concours panafricain. En ciblant cette année la photographie, le Prix No'Ocultures 2023 s'adresse uniquement aux ressortissants et résidents africains capables de proposer une critique dans une démarche journalistique. Aussi, comme le souligne l'association Nord-Ouest Cultures, les candidats doivent avoir publiés au moins deux critiques sur la photographie en particulier et les arts visuels en général au cours de ces douze derniers mois.

Selon les organisateurs, la phase de candidature passe par la soumission de la critique écrite d'une oeuvre photographique choisie par le comité de sélection du concours. La critique doit privilégier un point de vue personnel et argumenté. « Le lien pour visualiser et accéder à l'oeuvre sera envoyé aux candidats après leur inscription validée au concours. Une présentation soignée de l'article est exigée. Il doit s'agir d'une production inédite, originale, individuelle, écrite en français et comportant un titre », a annoncé l'association Nord-Ouest Cultures. La date limite d'inscription est le 25 octobre et celle de soumission des critiques est fixée au 29 octobre prochain.

%

A l'attention des candidats, les organisateurs ont indiqué qu'à l'issue des présélections, trois textes seront déclarés finalistes et le 1er texte déclaré lauréat lors de la délibération le 2 décembre. A en croire l'association initiatrice du concours, les trois textes finalistes seront publiés dans la revue No'Ocultures spécialisée en critique d'art, sur la plateforme noocultures.info et sur d'autres plateformes et dans des revues partenaires.

Par ailleurs, les auteurs des textes finalistes pourront être proposés sur des festivals partenaires, dans la limite des possibilités. Le 2e et le 3e finaliste se verront décerner des certificats d'excellence dans leurs pays respectifs. L'auteur du texte lauréat recevra son trophée à l'occasion d'une manifestation dédiée à la photographie en particulier et aux arts visuels où il sera invité.

Notons que cette 4e édition du prix No'Ocultures est co-organisée par l'association Nord-Ouest Cultures et le Réseau panafricain et pluridisciplinaire Critiques africaines, avec l'appui de plusieurs partenaires dont les ateliers Sahm du Congo-Brazzaville, le Goethe-Institut Johannesburg et la plateforme d'art contemporain Obatala.