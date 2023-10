Congo-Brazzaville: Cinéma - Le film «Parcours» projeté dans les salles Canal Olympia

Réalisé par Said Bongo sur un scénario par Grand-Duc Esseroth, le film congolais « Parcours » est depuis le 15 septembre en programmation officielle dans les salles de cinéma de Canal Olympia du pays.

Le film « Parcours » est une fiction interprétée par d'illustres acteurs locaux au talent indéniable comme Doria Lembé, qui fait office de figure de proue, Jehf Biyeri, Harvin Isma, l'acteur détenteur du prix du meilleur acteur au Fickin pour son interprétation du personnage de "Mata » dans le film, Laure Bandoki, Lionel Mabiala, Rolf Nguié, l'artiste chanteuse Cilia Jules comme Caméo ...sont les autres acteurs du film au scénario captivant magnifié par une musique dramatique et épic de Bradley Mixel. Arny Pixel au cadrage, Seven de Landry, comme premier assistant réalisateur et Melina Mpourou chargée de la production complètent l'équipe technique qui a travaillé de longs mois pour en sortir un travail technico-artistique réussi.

L'histoire de « Parcours » nous plonge dans un univers hostile dans lequel tour à tour une mère et sa famille doivent braver le danger à la recherche des poches de sang pour la survie de l'une et de l'autre. Cette captivante œuvre cinématographique qui a vu le jour le 11 mars 2022 durant l'avant-première qui a donné lieu à une tournée nationale dans les salles Canal Olympia de Pointe-Noire et à Oyo en passant par Brazzaville.

C'est un contrat de distribution obtenu par le tandem Saïd Bongo-Grand-Duc Esseroth, le premier du genre en salle. « C'est une première, une grande avancée pour le cinéma congolais qui au travers du film "Parcours » côtoie à l'affiche les salles de productions internationales du moment comme "Equalizer » de Denzel Washington ou encore "Blue Beetle de DC Comics », a dit Grand-Duc Esseroth.

Ceci prouve que le cinéma congolais a un bel avenir, à condition qu'on lui alloue les moyens logistiques et techniques pour rivaliser les autres pays mieux nantis du continent. «La multiplication de diverses productions cinématographiques, l'acquisition d'équipements adaptés, la prolifération des ateliers de formation, un encadrement juridique propice sont, entre autres, les éléments qui favoriseront l'essor d'une réelle industrie cinématographique au Congo », a t-il suggeré.

Signalons que le film « Parcours » entame d'ailleurs aujourd'hui sa cinquième semaine de projection dans toutes les salles Canal Olympia du pays.