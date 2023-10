Congo-Brazzaville: Coupe africaine de la Confédération - Les Diables noirs dans un groupe relevé

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, le 6 octobre, au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe africaine de la confédération. Les Diables noirs, le seul représentant congolais encore resté en lice, n'ont pas été gâtés par ce tirage.

Le sort a placé les vice-champions du Congo dans un groupe relevé dans lequel ils doivent affronter les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane, le Stade Malien et les Sud-africains de Sekhunkhune united.

La RS Berkane enfile donc le costume du favori de ce groupe D. Elle a déjà remporté cette coupe à deux reprises, respectivement en 2020 et 2022, sans compter la super coupe de la CAF gagnée en 2022. Le Stade Malien a aussi un statut à respecter parce qu'il a déjà gagné cette coupe en 2009. Les deux adversaires connaissent bien le football congolais d'autant plus que la RS Berkane a déjà affronté l'AS Otohô et le Stade Malien avec l'Ac Léopards de Dolisie.

Sekhunkhune united, nouvelle équipe créée en 2019 qui découvre les exigences de la phase de groupes pour la première fois est un adversaire à prendre au sérieux. Les Diables noirs le savent. Pour leur première participation à la phase de groupe la saison écoulée, ils avaient terminé troisièmes de leur groupe. Cette fois, les ambitions ont été revues à la hausse. Les Diablotins aspirent sortir de la phase de groupes. Ils ont les moyens pour y parvenir.

Le groupe A est composé d'USM d'Alger, Modem Future FC d'Egypte, Super sport united FC d'Afrique du sud et Al Hilal Benghazi de la Libye.

Zamalek d'Egypte, GD Sagrada de l'Angola, Academie Soar de la Guinée et Abu Salim SC de la Libye partagent le groupe B. Rivers United du Nigeria, Club africain de Tunis, Dreams FC du Ghana et APC Lobito d'Angola composent le groupe C.