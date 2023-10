Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Le surveillant général, pièce maitresse du défi de cette année

Figure emblématique du système scolaire, le surveillant général est sur la sellette depuis le 2 octobre, dans les établissements scolaires du secteur public et ceux du privé, lesquels ont démarré l'année scolaire 2023-2024.

Placée sous le signe de la discipline et la sécurité dans le milieu scolaire au vu des dispositions prises pour éradiquer la violence qui a caractérisé ces dernières années scolaires, cette nouvelle année se présente comme une année-test pour juger de l'efficacité, notamment de la mesure portant uniformisation de la tenue scolaire et les sanctions prévues à cet effet.

Le surveillant général est la figure de proue dans le cadre de l'école sans violence. Voici le prototype de ce personnage qui est au centre de cette année scolaire.

Intégré aux corps des personnels de direction, conseiller d'éducation ou le conseiller principal d'éducation, il veille au respect de l'arrêté n°2023-1537 du 30 août 2023 portant uniformisation de la tenue scolaire au Congo ainsi que des autres textes de loi. Il surveille les élèves de manière générale, mais aussi quand les professeurs sont absents, lors des permanences. Sa mission consiste également à aider l'équipe pédagogique et administrative. Il est le premier interlocuteur entre le corps enseignant, le personnel de l'école et les élèves...

Tout établissement scolaire du pays est justement doté de surveillant général. Il est souvent à la tète d'une équipe de surveillants pour une meilleure efficacité du travail de discipline.

« On l'appelait l'oiseau funèbre, parce que sa rencontre toujours inopinée annonçait le malheur scolaire. Celui de l'externat, qui portait de longues moustaches cirées, et pointues comme des aiguilles, avait deux yeux de verre, une voix glaciale et des bottines à boutons étincelants. Il avait dû inventer le radar dès cette époque car il repérait infailliblement les élèves mis à la porte des classes, et qui pour lui échapper, tournaient autour d'un pilier de la galerie, comme font les écureuils à la vue d'un chasseur ». (Marcel Pagnol, le temps des secrets, 1960), collection le livre de poche, pages 315-316).

Des histoires drôles et amusantes dont nous gratifient les surveillants généraux, retenons celle-ci ; qui pourrait paraitre comme un jeu d'écriture, plutôt une punition, qui avait obligé les élèves à recopier cent fois sur des feuilles de cahier d'écolier la phrase suivante : « je suis têtu et indiscipliné, si je récidive, ma punition sera de recopier mille fois cette même phrase »

Outre ce coté drôle, les surveillants généraux des établissements scolaires sont de véritables pédagogues. A ce titre, ils seront, nous en sommes sûrs, face aux élèves afin de leur expliquer les différents textes de loi liés à la discipline à l'école et les sanctions encourues : sanctions disciplinaires et pénales. L'urgence et la gravité des sanctions demandent que ces séances se réalisent en début d'année scolaire et se répètent tout le long de l'année.

Messieurs les conseillers principaux de l'éducation, disons plutôt, messieurs les surveillants généraux, à vous de jouer votre rôle dans vos établissements scolaires respectifs afin de permettre à tous les élèves, dans leur diversité, quelles que soient leurs origines sociales, d'acquérir les savoirs fondamentaux et d'accéder aux capacités de jugement et aux formes culturelles et patrimoniales qui les inscrivent dans la collectivité nationale et, plus généralement, dans l'histoire des hommes.

Cette instruction civique aura l'effet d'effacer l'axiome latin : « Ignorantia legis non excusat » (l'ignorance de la loi n'est pas une excuse).