Congo-Brazzaville: Slam - Cardy Youelo, un prix national de plus au compteur

21 ans, passionnée d'écriture et de poésie, Cardy Youelo a vécu l'un de ses plus beaux moments de gloire en tant qu'artiste débutant en remportant le premier prix de slam aux Tremplins Mboté hip-hop le 31 août dernier à l'Institut français du Congo. Un sacre qui vient renforcer son envie de se frayer un chemin dans l'univers professionnel du slam.

A l'état civil, Cardy Lobel Bienatiki Youega, le jeune slameur, ne rêvait pas d'une carrière dans cette discipline. Hasard ou force du destin ? La réponse est à trouver dans son parcours. Le 5 février 2021, Cardy est sélectionné parmi les jeunes étudiants de l'université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) devant rédiger un texte poétique à l'occasion d'une cérémonie dédiée à l'anniversaire de cet établissement. Lui, qui est déjà passionné des mots, voit en cette offre l'occasion de gravir à un nouveau palier, notamment celui de l'oralité. En effet, le slam est une discipline qui exige plusieurs talents, entre autres, la maitrise de la langue, une belle plume, l'éloquence, une voix audible, etc. « J'écrivais déjà des poèmes bien longtemps. Donc j'ai écrit un poème et j'ai été sélectionné pour être devant le professeur Théophile Obenga. C'est de là que tout est parti », explique-t-il lors de nos échanges.

Depuis lors, Cardy applique la recette de la réussite qui n'est autre que le travail couplé à la discipline. Pour gagner en maturité artistique, le jeune slameur a su se rapprocher des anciens dans le domaine comme Black Panther avec lequel ils ont eu à travailler à l'IFC et au Centre culturel russe. Aussi, Cardy a bénéficié des conseils de Yaya Onka, slameur congolais basé à Brazzaville. « J'ai multiplié le travail pour justement avoir le niveau d'un véritable artiste professionnel et non amateur. Ce qui m'a valu de nombreux prix, notamment champion Brazza et vice-champion du Congo lors d'un concours de slam, 3e lauréat du prix Pouchkine. Et maintenant prix slam au Tremplin Mboté hip-hop 2023 », se réjouit l'artiste.

Si ce tout dernier prix lui a ouvert la voix à plusieurs opportunités, notamment le passage sur scène lors du festival Mboté hip-hop organisé le 23 septembre dernier à l'IFC, Cardi Youelo a déjà bravé le grand public, pas des moindres. « Ma grande scène a été devant le président de la République Denis Sassou N'Guesso, à l'occasion de la remise des diplômes des étudiants finalistes de l'UDSN. Il y avait plus de 2500 personnes dont des diplomates et de nombreux corps. Après vient la première partie de Fally Ipupa lors d'un concert à Brazzaville. J'ai eu l'occasion de slamer sur le même podium que des artistes reconnus comme Black Panther », a détaillé Cardy Youelo.

Artiste engagé, Cardy peint la société d'aujourd'hui dans ses textes. Une responsabilité qu'il estime être le propre du poète : conscientiser le public sans inciter à la violence et la haine ; prêcher l'unité ; plaider pour les bonnes moeurs et une mentalité saine. Pour l'heure, l'artiste ne compte aucun single sur le marché du disque. Le motif en est qu'il ne souhaite pas faire les choses à la hâte. Entre-temps, le jeune slameur a annoncé la sortie d'ici là du morceau « Ecoute-les », fruit d'une collaboration avec le collectif IFC.

En attendant des singles, un album ou d'autres événements heureux dans sa carrière, Cardy Youelo continue de bosser dur car seuls le travail et la persévérance sont gage de réussite. « J'aime rebondir sur le parcours de Mandela. On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Et moi je pense que c'est important de garder cette mentalité et surtout de ne jamais s'imposer de limites », a-t-il fait savoir.