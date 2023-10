Sénégal: Contentieux sociaux en milieu professionnel - 10,36% de hausse en un an

Les contentieux sociaux en milieu professionnel ne s'estompent pas. Entre 2021 et 2022, les contentieux sociaux professionnels ont augmenté de plus de 10%. En réponse à cela, le Conseil national du patronat (Cnp) a posé le débat.

Le monde du travail est loin d'être un fleuve tranquille. En effet, sur les 3629 conflits individuels recensés en milieu professionnel par les inspections du travail en « 2022, 724 ont été transmis au tribunal du Travail contre 655 en 2021, soit une hausse de 10,36% en une année ». Une situation préoccupante qui mérite une attention particulière des acteurs pour lever les barrières et aller vers un apaisement du climat social devant permettre à l'entreprise de rayonner. C'est fort de cela que le Conseil national du Patronat Sénégal (Cnp) a organisé hier, vendredi, à Dakar une demi-journée d'échanges et de concertation sur le thème : « Gestion du contentieux en milieu professionnel ».

Meissa Fall, vice-président du Cnp en charge du Dialogue social et normes du travail de mettre en exergue les principaux motifs à la hausse du contentieux. Il révèle entre autres l'absence de l'employeur lors des séances de conciliation ; le désaccord sur les indemnités ; la contestation des chefs de réclamation par les travailleurs ; la contestation liée à la situation juridique du travailleur ; la contestation des chefs de réclamation par l'employeur et le refus de l'employeur de lever la sanction.

S'agissant des conflits collectifs liés aux salaires et accessoires de salaires ; au dialogue social et à l'applicabilité des conventions collectives, le licenciement pour motif économique, « 69 ont été répertoriés en 2022 contre 85 en 2021, 42 en 2020 et 29 en 2019 », souligne M. Fall. Ainsi, toute augmentation du nombre des contentieux sociaux pourrait « si l'on n'y prend garde désorganiser à ses différents niveaux le fonctionnement correct des entreprises », a dit le président de la commission du dialogue social et normes de travail.

Au vu du contexte, le ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, Samba Sy, la présidente du Haut conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye et la représentante de la Fondation Konrad Adenauer ( Fka) et le représentant syndical ont salué la démarche du Cnp non sans appeler les partenaires sociaux à plus de prise de conscience de la conjoncture internationale, sous-régionale et nationale pour un climat social apaisé favorable au développement de l'entreprise.