Maroc: Jean-Luc Mélenchon - La prise de position des USA, d'Israël et de l'Espagne a modifié le regard que le monde porte à la question du Sahara et je souhaite que mon pays le comprenne

Jean-Luc Mélenchon lors de sa visite au Maroc

Le fondateur et leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a créé l'événement lors de la visite qu'il a effectuée au cours de cette semaine au Maroc dans un contexte marqué par des tensions dans les relations entre Paris et Rabat.

Au premier jour de sa visite, le conduisant notamment dans les zones touchées par le séisme du 8 septembre, Jean-Luc Mélenchon a appelé la France à « tourner la page de l'arrogance ».

«Je déplore davantage cette arrogance que j'ai parfois pu voir en France et cette manière de regarder le Maroc de haut qui m'est encore plus insupportable maintenant que j'ai vu ce qui se déroule ici.

Sérieusement, je prends un coup parce qu'il y a des choses que vous, Marocains, savez encore faire, mais que nous avons perdues. Je sais déjà comment le Maroc a su faire face à la crise du Covid-19, mais un tremblement de terre, c'est un calibre au-dessus en termes de dévastation. En France, il faut qu'on apprenne et s'il y a un endroit où il faut apprendre, c'est ici. Ce n'est certainement pas à nous de donner des leçons», a déclaré Jean-Luc Mélenchon à des journalistes à Amizmiz.

Il a également plaidé pour l'amélioration des relations entre Rabat et Paris. «Les relations entre le Maroc et la France doivent s'améliorer. Je n'aime pas l'ambiance que j'observe actuellement dans les médias en France à l'égard du Maroc », a-t-il souligné. Et de dénoncer l'attitude haute de certains médias français à l'égard du Royaume : « Je trouve l'attitude de nombreux médias français totalement irrespectueuse et excessive, notamment dans cette période de grande détresse où nous sommes accablés par 3.000 deuils. Ce n'est pas le moment des grands malins.

Et contrairement à ce qui se dit dans une certaine presse française, il faut dire ce qui est: le Maroc s'en est sorti admirablement de ce séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier. Et, ici, nous autres Français, nous avons des leçons à apprendre. En efficacité, discipline et entraide. Je vous en parle en toute sincérité en sachant que ça ne me vaudra pas que des compliments en revenant chez moi. Mais cela suffit et il faut définitivement tourner la page de l'arrogance et cette ambiance qui prévaut dans les pays européens qui se vivent comme des forteresses et méprisent le reste de l'humanité. Sans se rendre compte que nous avons une vie commune. Il est temps en France qu'on baisse le ton».

Concernant la question du Sahara marocain et la position de Paris au sujet de celle-ci, le leader de la France insoumise, natif de la ville de Tanger, a assuré : «Je sais que la question est sensible et que tout le monde au Maroc se sent investi dans la Marche verte et la perpétue dans son esprit. Et tous ceux qui aiment le Maroc, même si parfois ils sont tenus à une certaine discrétion, n'en pensent pas moins. La diplomatie marocaine est très efficace. Elle a pendant des années permis que tout le monde s'y retrouve en étant d'accord avec les résolutions des Nations unies. Je précise que le Maroc n'a jamais manqué à sa parole. Jamais».

« Je ne vous cache pas qu'il y a des opinions différentes au sein du mouvement auquel j'appartiens. Mais je ne peux pas faire autrement que de constater la ferveur marocaine et de m'y sentir attaché. Je ne peux que constater que le Maroc n'a jamais manqué à sa parole à l'ONU. Et je ne peux qu'observer les paramètres nouveaux auxquels les Français devraient réfléchir avec plus d'attention. La prise de position des Etats-Unis d'Amérique, d'Israël et de l'Espagne a modifié le regard que le monde porte à cette question. Je souhaite que mon pays le comprenne. En tout cas, cette question ne peut pas être un sujet de querelle entre nos deux pays. Ce ne serait pas juste», a-t-il fait savoir.

A cet égard, le leader de la France insoumise a appelé la France à faire preuve de réaliste dans l'affaire du Sahara et à prendre en compte les nouvelles réalités géopolitiques. «Sur la question du Sahara, nous n'avons pas à montrer autre chose que du réalisme. Et qu'est-ce que le réalisme, si ce n'est qu'il y a des frontières et que des résolutions ont été votées au sein du Conseil de sécurité? Qu'on les applique. Le Maroc a mis sur la table des propositions intéressantes et qui doivent être considérées. On ne doit pas passer par-dessus et considérer qu'elles n'ont jamais été faites. Il y a des gens que cela rend mécontents. Et bien, c'est la vie».