Guinée Bissau: FC Metz - Les regrets de Fali Candé après la défaite contre l'OGC Nice

La 8e journée de Ligue 1 n'a pas été bonne pour le FC Metz qui recevait l'OGC Nice ce samedi. Alors qu'ils devaient gagner pour se relancer, les Grenats ont encore perdu des points à domicile en s'inclinant contre les Aiglons.

Une défaite que regrette le défenseur bissau-guinéen Fali Candé.

« On est déçu car on n'y arrive pas à la maison. On n'arrive pas à gagner à domicile, c'est dommage », a-t-il lâché après la rencontre qui s'est soldé par le score de 1-0 en faveur de l'OGC Nice.

« Après, il y a quand même des points positifs à garder. On a lutté sans jamais baisser la tête, on a essayé de revenir. Mais c'est dommage. (...) En première période, on ne trouvait pas la solution », a déploré l'international bissau-guinéen sur Prime Vidéo.

Le FC Metz n'a pas gagné chez lui depuis le début de la saison. Son bilan à domicile est de deux défaites et deux nuls.