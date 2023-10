Afrique: Revue de presse de l'Affrique Francophone du 08 Octobre 2023

Nigeria : Salaire minimum dans le public- Le gouvernement va le doubler

Le président nigérian Bola Tinubu a approuvé l’augmentation du salaire minimum de 35.000 nairas nigérians (environ 44 dollars) pour les six prochains mois dans le secteur public. C’est ce qu’a rapporté le journal nigérian The Guardian. La décision a été prise dans le contexte des déclarations des syndicats qui ont annoncé leur intention d’organiser une grève illimitée le 3 octobre. Les syndicalistes revendiquent une augmentation du salaire minimum à 200.000 nairas nigérians (environ 255 dollars). Selon le journal, lors d’une réunion à huis clos tenue le 1er octobre, le gouvernement a décidé d’augmenter le salaire minimum à 56.000 nairas (environ 72 dollars) pour les six prochains mois. En outre, le gouvernement prévoit de verser 25.000 nairas (environ 32 dollars) à 15 millions de foyers d’octobre à décembre 2023, selon le journal. (Source : Aib)

Niger : Face au terrorisme et aux défis économiques- Niamey et Ouagadougou renforcent leur coopération

Le Premier ministre du Niger, Lamine Zeine, a été reçu en audience le samedi 07 Octobre 2023 par son homologue burkinabè, Appolinaire Kyelem de Tambela, lors d'une encontre visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays voisins. Face aux défis sécuritaires, notamment la menace terroriste qui sévit dans la région sahélienne, les deux chefs de gouvernement ont réaffirmé leur volonté de collaborer étroitement. Ils ont souligné qu'ils partageaient un "ennemi commun" et ont exprimé leur intention de mutualiser leurs efforts pour faire face à cette menace. Outre les aspects liés à la défense et à la sécurité, le Niger et le Burkina Faso ont également l'intention de développer leurs relations dans les domaines économique et culturel. En tant que pays enclavés, ils sont confrontés à des défis similaires et ont identifié des opportunités de coopération pour relever ces défis ensemble. (Source : aniamey.com)

%

Mali : Après d’intenses combats- L’armée malienne est dans la ville stratégique d’Anefis

Les Fama ont pris tôt ce matin le contrôle total de la localité d'Anefis. Les évaluations sont en cours selon un communiqué de l'armée. L'armée malienne appelle les populations au calme Tout en mettant tout en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. (Source : abamako.com)

Sénégal : Justice- La Cour suprême refuse de donner raison à Ousmane Sonko

Les avocats de l’opposant contestaient la décision de la Direction générale des élections de ne pas remettre à leur client sa fiche de collecte des parrainages en vue de la présidentielle. La Direction générale des élections (Dge) peut-elle déterminer qui peut être candidat à une élection présidentielle ? La Cour suprême a répondu par l’affirmative, vendredi 6 octobre en fin de journée, lors d’une audience publique spéciale, en rejetant la requête des avocats d’Ousmane Sonko. Ces derniers avaient déposé le 2 octobre un référé contre la décision de la Dge, un organe administratif qui dépend du ministère de l’Intérieur, estimant que son choix portait atteinte à la liberté fondamentale de leur client. Le 29 septembre, la Dge avait refusé de remettre le formulaire de parrainages d’Ousmane Sonko à Ayib Daffé. L’opposant, hospitalisé à l’hôpital principal de Dakar, avait mandaté le député pour récupérer ce document nécessaire à la collecte des parrainages. (Source : Jeune Afrique)

Rwanda : Nomination - Le Rwandais Claver Gatete succède à Vera Songwe à la tête de la CEA

L’ancien ministre des Finances et de la Planification économique du Rwanda de 61 ans doit prendre prochainement ses fonctions à la tête de la Commission économique pour l’Afrique (Cea). Il aura fallu plus d’un an à l’institution pour désigner sa nouvelle figure de proue. Après la démission surprise de l’économiste camerounaise, Vera Songwe, du secrétariat exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) en août 2022, la période de latence a fait long feu.Dans la soirée du 6 octobre, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a en effet annoncé la nomination du Rwandais Claver Gatete comme prochain secrétaire exécutif de la CEA. En attendant que son nouveau représentant prenne officiellement ses fonctions, le rôle par intérim continuera d’être exercé par le Mozambicain Antonio M. A. Pedro, secrétaire exécutif adjoint. (Source : Jeune Afrique )

Egypte : Industrie pharmaceutique - Un Forum sur l’investissement annoncé en Egypte

La Banque africaine de développement, en collaboration avec ses partenaires, organise un forum sur l’investissement pharmaceutique au Waldorf Astoria Cairo Heliopolis en Egypte, le 9 octobre 2023. Le forum vise à explorer les options de financement nécessaires à la réalisation de projets transformateurs dans l’industrie pharmaceutique en Égypte. Ce forum exclusif offrira aux entreprises leaders de l’industrie pharmaceutique égyptienne l’opportunité d’en apprendre davantage sur le plan, les offres financières et les opportunités de cofinancement de la Banque africaine de développement dans le domaine pharmaceutique. Ce, afin d’aider l’Égypte à réaliser son potentiel en tant que pôle pharmaceutique en Afrique. L’Égypte recèle un potentiel important dans le domaine pharmaceutique, étant le plus grand producteur et consommateur de médicaments de la région du Moyen-Orient, Afrique du Nord (Mena). (Source : Fratmat.info)

Maroc : Tensions à Gaza- La Ram annule son vol vers Tel Aviv

La Royal Air Maroc, a décidé d’annuler son vol, prévu en soirée, entre Casablanca et Tel-Aviv, suite à la violente escalade dans la bande de Gaza, ce samedi 7 octobre. A cause des tensions entre le Hamas et l’armée israélienne dans la bande Gaza, la Royal Air Maroc a décidé d’annuler son vol AT228, opéré par un Boeing 737 avec une capacité de 160 sièges. Le vol devait quitter l’aéroport de Casablanca à 23H20 vers l’aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv. Dans le même temps, un avion de la compagnie aérienne israélienne El Al qui devait décoller, ce même samedi en soirée, de Marrakech vers Tel-Aviv reste maintenu. Le Maroc s’est prononcé concernant l’escalade des violences dans la bande de Gaza en exprimant «sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza et condamne les attaques contre les civils d’où qu’elles soient ». (Source : Hespress )

Cameroun : Rébellion- 2 villageois « exécutés » en public par des séparatistes

Deux villageois ont été "exécutés" publiquement sur un marché par des rebelles séparatistes dans l'ouest du Cameroun en proie à des combats entre l'armée et des indépendantistes de la minorité anglophone coutumiers de ce genre d'assassinats, a affirmé jeudi le préfet de la région. Depuis près de sept ans, un conflit meurtrier oppose les deux camps, accusés chacun de crimes contre les civils par les ONG internationales et l'ONU, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, peuplées principalement par la minorité anglophone de ce pays d'Afrique centrale majoritairement francophone. Mercredi en fin d'après-midi, un groupe de terroristes armés a envahi le village de Guzang dans le Nord-Ouest, « kidnappé deux civils chez eux qu'ils ont ensuite sommairement exécutés par balles sur la place du marché, devant une foule de personnes impuissantes », écrit jeudi dans un communiqué Benoît Nicaise Fouda Etaba, le préfet du département de la Momo. Les autorités appellent généralement "terroristes" les groupes armés anglophones qui réclament l'indépendance des deux régions. (Source :africanews)

Cote d’Ivoire : Coupure d’eau à Yopougon : Les riverains du quartier Maroc en souffrent

La Société de distribution d’eau en Côte d’Ivoire (Sodeci) informait sa clientèle que des travaux de voirie entrepris par l’Ageroute nécessiteraient une intervention technique de ses équipes de réseau de distribution d’eau potable. Aussi,cette opération qui démarrait le 4 octobre, entraînerait une perturbation du service dans certaines zones de Yopougon tel que le secteur du Maroc. Le message bien perçu, les populations ont pris des dispositions pour faire face à la situation. Malheureusement, les réserves de certaines familles sont finies. Les barriques d’eau sont vides. Une situation infernale pour les riverains particulièrement ceux de Yopougon Maroc. (Source : fratmat.info)