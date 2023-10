Cote d'Ivoire: Agriculture/ Fin du Sara 2023- Plus de 403 milliards de Fcfa d'intentions d'investissements enregistrées

« L’Afrique n'a pas vocation à être simple fournisseur de produits agricoles. Oui, les pays africains doivent produire, transformer et consommer leurs richesses et les exporter. Car la réussite de la transition des économies africaines vers davantage de transformation locale relève d'un impératif catégorique », a indiqué Patrick Achi, le Premier ministre , lors de la cérémonie de clôture de la 6e édition du Salon international de l’Agriculture et des ressources animales, (Sara). Pour le chef du gouvernement sortant, « Le Sara a retrouvé après quatre années d'arrêt tout son élan d'antan »

Ce rendez-vous international qui a ouvert ses portes le 29 Septembre 2023, a mobilisé plus de 400 000 visiteurs, 862 exposants autour de 596 stands en dix jours. Les intentions d’investissements se chiffrent à plus de 403 milliards de Fcfa d’intentions d’investissements, contre 238 milliards de Fcfa à la 5e édition.

Selon le Premier ministre qui gère en moment les affaires courantes, cette 6e édition a été l'occasion de confirmer que les États africains disposent d'un secteur agricole performant, résilient et innovant, capable de relever les défis encore plus grands que ceux d’alors. « C'est la mobilisation, la coopération de tous les partenaires et de tous les acteurs publics et privés, nationaux, continentaux et internationaux qui peuvent et doivent accélérer le développement d'une agriculture africaine mieux insérée dans le segment des plus rémunérateurs de la chaîne des valeurs mondiale », a-t-il ajouté.

Cette 6e édition a été co-organisée par quatre ministères, notamment le ministère de l'Agriculture et du développement rural, le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère des Eaux et forêts, et celui de l'Environnement et du développement durable. Elle a été placée sous le thème : « l’agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes : quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire ? ».

Avant le Premier ministre, Sidi Tiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques dans le gouvernement dissout, dans un exercice de bilan, au nom des quatre ministres concernés par l’organisation, a remercié tous les participants et fait plusieurs plaidoyers afin que les conclusions de ce Sara qui s’achève puissent contribuer à l’essor du secteur agricole, animales et halieutiques et aussi de la faune et de la flore. A noter que les Pays-Bas ont été le pays invité d’honneur de cette 6è édition.