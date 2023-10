Gabon: Biens saisis après le coup d'État- 144 véhicules et 7,2 milliards de francs Cfa rétrocédés

Conservés dans un compte séquestre tel que l’avaient indiqué le président et le Premier ministre de la Transition, les biens «mal acquis» saisis pendant et après le coup de force du 30 août 2023, notamment 144 véhicules et plus de 7 milliards de francs Cfa, ont été rétrocédés le 6 octobre au chef du gouvernement. Ils devront être redistribués aux administrations publiques afin de combler les besoins et améliorer les conditions de travail et par ricochet le service public. Rapporte le site alibreville.com.

Ce butin était le patrimoine de l’État acquis frauduleusement par certains apparatchiks du régime déchu. Il doit être redistribué aux administrations publiques voire privées. L’essentiel étant, assure-t-on, qu’ils profitent à la population entière.

Arrivé aux affaires avec la ferme volonté de restaurer la dignité des gabonais et leurs institutions, le Ctri s’est également engagé sur le front de la lutte contre la corruption, la restauration de l’intégrité et la transparence dans la gestion des finances publiques. Des engagements pris par le président de la Transition qui portent déjà des fruits, à en juger par cette dotation de l’administration en véhicules et la restitution de l’important pactole.

La présidence de la Transition a rappelé qu’«au lendemain de la mise en place du Ctri, une enquête a été ouverte en vue de saisir le patrimoine de l’État acquis frauduleusement». C’est à ce titre que 344 véhicules ont été saisis et attribués aux Forces de défense et de sécurité, et à l’administration civile pour renforcer leur capacité opérationnelle, leurs conditions de travail et améliorer les services publics nécessitant souvent le déploiement sur le terrain.

«Je vais m’asseoir avec les différents ministères sectoriels pour voir quel est le meilleur usage qu’on peut faire, et des voitures et de l’argent qui a été saisi. Je pense que c’est comme ça qu’on peut avoir un juste retour vers la population toute entière », a précisé le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima.

S’il n’a pas nommément été fait allusion au secteur privé, il reste que le secteur de la communication attend avec impatience les véhicules promis par le président de la République à la presse. A ce jour, seuls les responsables des médias publics sont entrés en possession de ces moyens roulants, suscitant de ce fait les appréhensions des membres de la presse privée.

La cérémonie de restitution s’est déroulée sous la supervision du procureur général et du ministre de la Justice. A ce jour, plusieurs saisies bancaires et d’autres biens font encore l’objet d’enquêtes. La cagnotte et les biens saisis pourraient donc augmenter.