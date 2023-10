Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Octobre 2023

Liberia : Présidentielle d'Octobre 2023- George Weah à la quête d’un doublé présidentiel

George Weah, 57 ans, Ballon d’or africain en 1995, veut un doublé présidentiel. Au pouvoir depuis 2017, l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain, de Monaco et de l’AC Milan, brigue un second mandat au Liberia, pays déchiré par une guerre civile dans les années « 90 ». L’élection présidentielle se tiendra le 10 octobre 2023. Il est porté par le le Congress for Democratic Change (Cdc). En face de lui 19 candidats dont un certain Joseph Boakai contre lequel il a livré un duel au second tour de la présidentielle de 2017.Il y a également d’autres candidats comme Alexander Cummings, philanthrope et ancien dirigeant de Coca-Cola et Tiawan Gongloe, avocat défenseur des droits humains. Dans ce pays déchiré des guerres civiles qui ont fait 250.000 morts entre 1989 et 2003, la mort récente de trois personnes dans le nord-ouest lors d’affrontements entre partisans des deux principales forces politiques a rallumé chez eux les craintes d’un retour de la violence. Les autorités qui promettent des élections libres et pacifiques, jurent de traquer les fauteurs de troubles. L’Union européenne, l’Union africaine, la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) ont déployé des observateurs. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Armée de terre- 610 orphelins et une centaine de veuves reçoivent des kits scolaires et dons en vivre

L’Etat-major de l'Armée de terre a fait une donation au profit des veuves et orphelins des militaires de l’Armée de terre tombés sur le champ d’honneur. Cette remise a eu pour marraine Mme Touré Natacha, présidente nationale de l’Association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire (Aemci). La cérémonie s’est déroulée le 4 octobre 2023, à l’ancien camp d’Akouédo en présence du Général de division Dem Aly Justin, Chef d’Etat-major de l’Armée de terre (Cemat). « Ce sont au total 610 orphelins et une centaine de veuves qui ont bénéficié de cette gratification qui allègera ces familles surtout en cette période difficile de la rentrée scolaire », rapporte une note d’information du Bureau d’information et de presse de l’armée (Bipa). (Source : Fratmat.info)

Guinée : Autonomisation des femmes- La ministre Euphrasie Yao partage l’expérience ivoirienne en matière de Genre

A l’initiative de la gent féminine de la Guinée et sous le parrainage de la Première dame Lauriane Doumbouya, les Guinéens et Guinéennes se sont mobilisés pour le lancement du Compendium des compétences féminines de Guinée (Cocofgui). Pour la circonstance, c’est à l’experte en genre et titulaire de la Chaire Unesco, Euphrasie Kouassi Yao, Conseillère en genre du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, qu’est revenue l’occasion de mettre en place cet outil. Ce, conformément à la politique d'expansion internationale du Compendium des compétences féminines telle que recommandée par l'Union africaine en 2016, à New York. A cette occasion, plusieurs allocutions dont celles des représentants des institutions, des partenaires au développement et des membres du gouvernement du pays étaient au rendez-vous et en lien avec le thème central de la cérémonie : « Unir autour des compétences féminines pour un idéal de développement commun ». (Source : Fratmat.info)

Gabon : Biens saisis après le coup d’État- Plus de 7,2 milliards de francs Cfa rétrocédés

Conservés dans un compte séquestre tel que l’avaient indiqué le président et le Premier ministre de la Transition, les biens «mal acquis» saisis pendant et après le coup de force du 30 août 2023, notamment 144 véhicules et plus de 7 milliards de francs Cfa, ont été rétrocédés le 6 octobre au chef du gouvernement. Ils devront être redistribués aux administrations publiques afin de combler les besoins et améliorer les conditions de travail et par ricochet le service public. Rapporte allafrica.com

Burkina Faso : Coopération- Les militaires russes et burkinabè renforcent leur partenariat

Une délégation russe conduite par deux Vice-ministres de la défense de la Fédération de Russie, le Général-colonel Younous-Bek EVKOUROV et Monsieur Timur Vadimovich Ivanov, a séjourné le 5 octobre dans la capitale Burkinabè. Il s’est agi de rencontres de travail et de partage d’expériences entre ministres d’une part et entre responsables spécifiques des Etats-Majors Généraux des Armées des deux pays d’autre part avec pour objectif le renforcement des aptitudes et des capacités des Forces Armées Nationales. Le Colonel-major Kassoum COULIBALY Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, a abordé avec ses hôtes du jour, les questions stratégiques de la coopération et les différentes possibilités qu’offrent les relations entre les deux pays dans la logique d’une coopération mutuellement avantageuse. Il s’agit notamment des possibilités dans les domaines opérationnel, économique, logistique, technologique, de la formation… (Source : aouaga.com)

Sénégal : Enseignement supérieur- Reprise immédiate des cours en présentiel à l’Ucad, mais reste la question du campus

Au Sénégal, le conseil académique de l’université Cheikh-Anta-Diop a décidé d’une reprise immédiate des cours universitaires en présentiel. Chaque département de l’université pourra décider de la date exacte de la reprise. Reste la question de la réouverture du campus sur lequel logent environ 40 000 étudiants.« C’est une excellente nouvelle pour la communauté estudiantine, eu égard à toutes les situations qu’on a eu à vivre par rapport à ces cours à distance, ces cours en ligne, et le combat que nous menons depuis quatre mois, affirme Baye Niass Ndoye, étudiant en gouvernance et membre du collectif des amicales de l’université Cheikh Anta Diop, au micro de Léa-Lisa Westerhoff. Le seul problème qui se pose actuellement, c’est que le campus social n’a pas encore décidé de rouvrir ses portes. Il est impensable qu’il y ait une reprise en présentiel sur le plan pédagogique seulement. » (Source : Rfi)

Togo : Paix et sécurité- Un Forum prévu à Lomé

Les autorités togolaises ont annoncé l’organisation du "Forum de Lomé sur la paix et la sécurité" qui se tiendra du 20 au 22 octobre prochains, dans la capitale togolaise Lomé, indique Republic Of Togo. Cette initiative est placée sous l’égide du président Faure Gnassingbé dans le but de créer un cadre africain d’échanges, de discussions et de partage d’expériences sur les questions de paix, de sécurité et de l’avenir de l’Afrique. Le forum réunira des représentants des gouvernements africains et internationaux, des diplomates, des acteurs de la sécurité, des experts de haut niveau et des chercheurs, ainsi que des organisations internationales. Pour cette première édition, cinq panels seront organisés, abordant des sujets tels que les facteurs de fragilité des institutions étatiques en Afrique, les défis politiques et sécuritaires liés à la transition vers une gouvernance démocratique, et le rôle des organisations sous-régionales et internationales dans l’accompagnement des transitions. (Source : alome.com)

Benin : Nomination d’expatriés- Le talon d’Achille du gouvernement

La guigne s'acharne contre les expatriés nommés dans l'administration publique béninoise par le régime de la Rupture. Pour la troisième fois, l'un des soi-disant "experts étrangers", recrutés pour pallier le "désert de compétences" que serait le Bénin, a quitté le pays sur la pointe des pieds. Démontrant du coup, la faiblesse de la conception du gouvernement selon lequel il faut compter sur la coopération extérieure pour relever les défis économiques qui se posent à notre pays. ( Source : La nouvelle tribune)

Rdc : Présidtielle2023- La campagne bat son plein

Au pouvoir depuis janvier 2019, le président sortant est candidat à un nouveau mandat de cinq ans. « Le second mandat sera consacré à des grandes réformes républicaines, c’est pourquoi nous tenons à tout prix à lui doter d’une majorité confortable » explique David Mural, avocat et partisan de Félix Tshisekedi. « Il a déjà fait un mandat, si le peuple estime que l’équipe qui gagne devrait être reconduite, où est le problème ? Ici, il s’agit du choix du peuple, il ne s’agit pas de l’histoire ni de la théorie », explique Tony Kangoy, un autre soutien du président sortant. (Source : Euronews)