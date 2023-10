Algérie: Le secteur des Affaires religieuses, un rempart pour protéger le pays

OUM EL BOUAGHI — Le secteur des Affaires religieuses et des wakfs constitue un "rempart et un bras protecteur" pour le pays, a souligné samedi à Oum El Bouaghi, le ministre du secteur, Youcef Belmehdi, en visite de travail et d'inspection dans cette wilaya.

Le ministre a salué, dans une allocution prononcée à l'ouverture d'une journée d'étude de formation les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres.

Des décisions, a-t-il dit, à même de "développer davantage et d'améliorer le secteur des affaires religieuses et des wakfs, tout en décuplant la force de son message de sorte à en faire un bouclier et une forteresse protectrice pour notre pays".

M. Belmehdi, qui intervenait au cours de cette journée d'étude intitulée "Valeurs civilisationnelles dans la Sunna du Prophète", tenue en présence de travailleurs du secteur, a souligné, dans ce contexte, que l'une des tâches du secteur consiste à "protéger les individus de la décadence, des comportements déviants et de les prémunir des conspirations et des complots visant l'Algérie".

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs a également insisté sur le rôle de l'imam qui "s'oppose à ceux qui veulent plonger le pays dans la fitna, les conflits et l'arriération, au moyen des substances psychotropes et des drogues, et cherchent à saper l'unité nationale et nos valeurs morales".

Après avoir évoqué les mérites du prophète Mohamed (QSSSL), ainsi que "les valeurs de tolérance et de progrès civilisationnel dont il a posé les fondations", le ministre a déclaré que la science est "l'arme de l'imam, au même titre que la raison et les valeurs qu'il diffuse à travers ses prêches".

M. Belmehdi avait entamé sa visite à Oum El Bouaghi par l'inauguration de la mosquée Abou Bakr Es-Seddik, au chef-lieu de wilaya, soulignant à l'occasion "l'importance de rationaliser les dépenses lors de la construction des mosquées, puis en présidant la pose symbolique de la première pierre de la mosquée "Nemra" dans la commune d'Ain Beïda.

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs devait poursuivre sa visite dans la wilaya d'Oum El Bouaghi en inspectant des projets relevant de son secteur et en inaugurant deux mosquées dans les communes d'Ain Kercha et de Sigus.