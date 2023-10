Afrique du Nord: Escalade sioniste contre les territoires occupés - Efforts diplomatiques arabes et internationaux

ALGER — Au moment où les raids menés par les forces d'occupation sionistes contre la bande de Ghaza se poursuivaient dimanche pour le deuxième jour consécutif, des efforts politiques sont entrepris à l'échelle régionale et internationale pour mettre fin aux attaques de l'armée sioniste.

Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a présidé samedi une réunion d'urgence des dirigeants palestiniens avec un certain nombre de responsables civils et de sécurité, a notamment ordonné d'assurer la protection du peuple palestinien, affirmant son droit à se défendre face aux agressions continues de l'armée d'occupation et des milices de colons extrémistes.

Dans ce contexte, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit a pointé l'inaction de la communauté internationale face à la politique agressive de l'entité sioniste en Palestine occupée, appelant à mettre fin aux agressions de l'occupant sioniste à Ghaza.

A l'ONU, les membres du Conseil de sécurité devraient se réunir dimanche en urgence dans le sillage de l'escalade sioniste contre les territoires palestiniens occupés, notamment à Ghaza, dans laquelle plus de 570 Palestiniens sont tombés en martyrs.

Selon des sources diplomatiques, citées par des médias, la réunion -pendant laquelle le coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, devrait faire un exposé- a été initialement demandée sous forme de réunion privée, mais elle a ensuite été transformée en séance de consultations après que plusieurs membres ont exprimé leur préférence pour ce format.

L'armée sioniste boucle plusieurs villes

La résistance palestinienne a lancé, samedi à l'aube, une opération baptisée "Déluge d'al-Aqsa", depuis la bande de Ghaza, en riposte aux crimes de l'occupation sioniste et à ses exactions contre du peuple palestinien ainsi que ses assauts répétés contre la Mosquée sainte.

L'armée d'occupation sioniste a opéré un bouclage complet de la Cisjordanie et fermé le passage de Karama, reliant le territoire occupé et la Jordanie et a établi des postes de contrôle militaires à plusieurs endroits. Ainsi, l'entrée principale des villes de Ramallah et d'Al-Bireh et toutes les entrées de la ville de Naplouse (Nord), ont été fermées.

Un membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Wasel Abou Youssef, a souligné que l'escalade des violences à Ghaza "nécessite une intervention internationale pour protéger le peuple palestinien".

A son tour, le ministère palestinien de l'Education a annoncé la suspension des cours, tandis que les universités et instituts ont fermé également leurs portes, ainsi que le secteur bancaire palestinien.