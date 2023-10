Algérie: Le Saint Coran, une référence immuable pour protéger la société et affronter les défis

ANNABA — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé dimanche à Annaba que le Saint Coran constitue une référence immuable pour protéger la société et affronter les défis liés aux attaques ciblant l'identité, la personnalité et les spécificités de la société.

Présidant l'ouverture des travaux de la 25ème édition de la semaine nationale du Saint Coran tenue au théâtre régional de la ville, M. Belmehdi a considéré que "le Saint Coran invite à la protection et la consolidation des rapports familiaux, et fixe des règles qui assurent la stabilité familiale et l'équilibre sociale".

Le ministre a ajouté que "l'affrontement des attaques ciblant la stabilité familiale et sociale requiert la mobilisation de tous les acteurs concernés par la constitution sociale dont les imams et les savants pour remporter la bataille de la conscience", estimant que "la défense de l'identité est un combat sacré et que la défense de l'Algérie est un objectif fondateur".

Il a rappelé à ce propos l'intérêt particulier accordé par l'Etat à l'imam et les récentes décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de cette catégorie, mettant l'accent sur le rôle important assumé par l'imam dans la formation sociale saine et la protection du corps social.

Il a appelé dans ce contexte à poursuivre les efforts de formation d'une génération imbibée de vertus et de l'esprit patriotique.

La semaine nationale du Saint Coran comprend, outre le concours de mémorisation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran, un colloque national sur "le Coran et la protection de la famille et de la société" regroupant des imams, des universitaires et des représentants de zaouïas et d'associations religieuses.

Soixante (60) concurrents de différentes tranches d'âge des quatre coins du pays participent au concours de mémorisation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran de cette manifestation organisée du 8 au 11 octobre par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs sous l'égide du président de la République.