Algérie: Des représentations du comédien Amine Missoum dans l'art du 'Goual' à Strasbourg à partir du 17 octobre

ORAN — Le comédien Amine Missoum donnera des représentations dans l'art du Goual, du 17 au 20 octobre en cours, dans le cadre de la manifestation "Les humoristes oranais arrivent à Strasbourg (France)", a-t-on appris dimanche de l'artiste.

L'art du patrimoine "Goual" sera présent lors de la soirée "Les humoristes oranais arrivent à Strasbourg", qui aura lieu dans la salle "L'espace K" à Strasbourg, le 20 octobre en cours, organisée par l'association "Ensemble, relevons les défis", qui active dans cette ville française, a indiqué à l'APS le comédien d'arts dramatiques Missoum, qui sera parmi ces animateurs.

Une constellation de comédiens de la capitale de l'ouest algériens (Oran), qui ont une expérience dans le domaine de l'humour et qui ont réalisé un grand succès dans ce style artistique très prisé chez le public, prendront part à cette soirée, selon la même source.

Le comédien Missoum assurera plusieurs représentations dans l'art du Goual et du Meddah, à travers les rues de Strasbourg, du 17 au 20 octobre en cours, a-t-on ajouté.

Il sera accompagné, dans ses spectacles, qui se feront à la manière traditionnelle présentées par les "Goual" et les "Meddahin", un art ancestral, par les comédiens Brahimi Imad et Benzohra Youcef, a-t-il indiqué, notant qu'avec cette équipe artistique, il animera la soirée du vendredi 20 octobre pour raconter des histoires populaires inspirées du patrimoine algérien.

%

Cette activité culturelle, organisée en coordination avec la coopérative spécialisée dans l'organisation de manifestations, "AGB SARL" d'Oran, permettra à la communauté algérienne résidant à Strasbourg de faire connaissance avec des comédiens algériens qui ont une longue histoire dans l'art de l'humour et de mettre en valeur l'humour et le patrimoine algériens, selon le même artiste.

Le dramaturge Amine Missoum est un conteur par excellence. Il a connu le succès dans les représentations de l'art du Goual et du théâtre de rue, et possède de l'expérience dans les oeuvres théâtrales, dont notamment "L'autre", "Allal et Othmane", "Hari et Fari", ainsi que dans des séries télévisées telles que "Raïs Corso" du réalisateur égyptien Adel Adeeb, "Dakious et Makious", "Achour El Achar" et "Dar Lafchouch", réalisé par Djaafar Kacem.