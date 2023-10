Algérie: Mise en valeur des principes de la diplomatie algérienne fondées sur les valeurs humaines

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire national (APN), Brahim Boughali, a affirmé, dimanche, que le lever des couleurs nationales aux Nations Unies était un événement phare dans l'histoire contemporaine, mettant en valeur les principes de la diplomatie algérienne fondées sur les valeurs humaines, la paix, la stabilité et le rejet de l'usage de la force dans le règlement des conflits.

"Le lever des couleurs nationales aux Nations Unies (8 octobre 1962), se veut une phase cruciale à travers laquelle nous célébrons, fièrement, la Journée nationale de la Diplomatie algérienne, d'autant que notre pays, fidèle au Serment des Martyrs et des Moudjahidine, est, de tout temps, resté attaché à ses principes", a précisé M. Boughali dans une allocution en marge de la séance de vote sur le projet de la loi de finances rectificative (PLFR 2023), à l'occasion de la Journée nationale de la diplomatie.

Félicitant l'ensemble des personnels du corps diplomatique à l'occasion de cette Journée nationale, le président de l'APN a salué leurs efforts visant à faire entendre la voix de l'Algérie dans les fora internationaux, "une voix fondée sur la justice et la dignité, soutenue par un cadre institutionnel cohérent et harmonieux, sous la direction clairvoyante du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

La diplomatie algérienne reste attachée, aujourd'hui plus que jamais, à ces nobles principes dans le cadre du non alignement et de la non-ingérence dans les affaires internes des pays, a affirmé M. Boughali, ajoutant qu'elle "oeuvre en permanence à la résolution des problèmes à travers le dialogue, la conciliation et la proposition d'initiatives". "Et c'est cette même diplomatie, a-t-il ajouté, qui soutient les peuples opprimés et réprimés.

La position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne illustre de manière édifiante cette orientation, a-t-il souligné, rappelant les multiples agressions contre le peuple palestinien, les restrictions, la répression, l'évacuation forcée, la profanation des lieux saints, la politique de judaïsation, l'expansion des colonies ainsi que les obstacles entravant le processus de paix. Seul l'occupant est responsable de l'explosion de la situation dans la région, a-t-il martelé, ajoutant qu'il n'avait pas laissé d'autres choix au peuple palestinien.

Ce que vit la bande de Ghaza et les autres territoires palestiniens occupés n'est que le résultat des pratiques barbares et systémiques de l'occupation sioniste, a-t-il estimé.