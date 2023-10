Maroc: Plus de 6.500 policiers mobilisés pour sécuriser les Assemblées annuelles BM-FMI à Marrakech (DGSN)

Rabat — La Direction Générale de la Sécurité Nationale (DGSN) a mobilisé plus de 6.500 agents de police, tous grades et rangs confondus, pour assurer la sécurité des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), qui se tiennent du 9 au 15 octobre courant à Marrakech.

La DGSN a également mobilisé plusieurs centaines de véhicules de police et déployé des ressources techniques, technologiques, et logistiques afin de garantir la sécurité de cet événement, en droite ligne de sa stratégie consistant à assurer un accompagnement sécuritaire spécifique et intégré des manifestations d'envergure internationale tenues dans le Royaume.

Ainsi, il a été procédé à l'adoption d'un plan d'action et d'une planification minutieuse et détaillée ayant abouti à la mise en place d'un protocole de sécurité global qui a servi de feuille de route pour mener à bien cette opération importante.

Le protocole de sécurité relatif aux Assemblées annuelles de la BM et du FMI se distingue par la mise en place d'une cartographie intégrée de la ville de Marrakech, incluant en premier lieu une délimitation précise du site "Bab Ighli" qui abrite le village des réunions, en traçant ses frontières, ses entrées et les voies périphériques. Les autres secteurs de la ville et ses zones périphériques sont également pris en compte, avec l'identification de tous les sites et points importants qui ont un lien direct ou indirect avec le lieu de la tenue de cet événement (hôtels, instituts d'hébergement, transports, représentations étrangères, etc.).

La phase de préparation du protocole de sécurité a également porté sur une répartition opérationnelle des unités de police, des équipes et des véhicules de différents types, selon les différentes secteurs de sécurité urbains, soigneusement délimités. Les cadres de sécurité responsables de la chaîne de commandement ont été répartis au niveau de chaque secteur, en fixant leur niveau de responsabilité et en spécifiant les mécanismes de coordination entre eux et les centres de commandement au niveau de la préfecture de police de Marrakech.

D'autre part, un réseau de communication sans fil a été mis en place, permettant une communication instantanée et numérique entre toutes ces composantes.

Le protocole de sécurité final comprend, de même, un calendrier détaillé des événements prévus tout au long des Assemblées annuelles, depuis l'arrivée des participants jusqu'à la cérémonie de clôture et leur départ en toute sécurité du pays.

Conformément aux normes internationales de sécurité en vigueur lors des grands événements, les autorités sécuritaires marocaines ont instauré plusieurs niveaux de surveillance visant à assurer la sécurité du village qui accueille les Assemblées. Ce dispositif comprend tout d'abord un périmètre de sécurité composé des équipes de maintien de l'ordre, de la gestion de la circulation et des patrouilles de la police mobile équipées de caméras de surveillance de pointe, dont la mission consiste à faciliter l'arrivée des participants de manière fluide et sans obstruction, tout en empêchant l'accès à toute personne non autorisée aux zone réservée à l'événement.

Au niveau des portes du village, un deuxième niveau de surveillance a été mis en place en utilisant des dispositifs de balayage et d'inspection à l'aide de technologies très avancées en mesure de détecter tous types de menaces et sources de danger. De plus, des portails électroniques intelligents ont été installés, et des agents de sécurité hautement qualifiés en matière de perquisition minutieuse ont été déployés, soutenus par des équipes de police cynotechnique disposant de chiens formés pour détecter tous types d'explosifs et de substances chimiques dangereuses.

Le village, quant à lui, a fait l'objet de plusieurs opérations d'inspection par des experts en explosifs et des chiens spécialement entraînés. De surcroit, le village est soumis à un système d'accès par le biais de badges spéciaux, outre un système de surveillance optique 24H/24, composé d'un système de caméras avancées et de détecteurs de fumée et d'incendie reliés à un système d'alerte et d'intervention efficace, qui a été testé de manière répétée au cours de la phase des préparatifs.

Au niveau de la périphérie du village, il a été procédé au déploiement des équipes d'intervention rapide relevant de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) spécialisées dans la gestion des menaces majeures. De même, des patrouilles de police d'intervention rapide ont été déployées, ainsi que d'autres spécialisées dans la surveillance électronique au moyen de caméras thermiques.

En outre, les services de la Sûreté nationale ont mis sur pied un commissariat de police dédié à cet événement, disposant d'une salle pour la gestion des télécommunications et la surveillance par caméra. De plus, il comprend un arrondissement de police offrant tous les services de police nécessaires aux visiteurs de l'espace de l'événement. Ce commissariat de police combine les avantages de l'efficacité et de la proximité, et l'autonomie dans l'application du protocole de sécurité.

La DGSN mise, à travers cette mobilisation policière importante, sur la réussite de cet événement international qui renforcera incontestablement le rayonnement du Royaume en tant que pays sûr et stable et consacrera la la crédibilité et la confiance dans les institutions et services marocains, dans le cadre de la détermination du Royaume à accueillir à l'avenir les plus grandes manifestations internationales dans les différents domaines ( sportif, artistique, économique et politique).