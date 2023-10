Congo-Kinshasa: L'ouverture du centre de négoce de Musompo à Kolwezi fait débat

Trois jours après l'inauguration par Felix Tshisekedi du centre de négoce de Musompo à Kolwezi, les exploitants artisanaux de cuivre et de cobalt et la société civile élèvent la voix. Ils dénoncent l'ouverture de ce marché sans que les conditions soient réunies préalablement avec la création des zones légales d'exploitation artisanale. Cela risque de renforcer le pillage des minerais sur les sites des sociétés industrielles et entacher le cobalt de la RDC dont 20 % provient de l'exploitation artisanale.

Le centre de négoce de Musompo à Kolwezi abrite des comptoirs d'achat du cuivre et du cobalt artisanal et un laboratoire pour évaluer la qualité du minerai. Mais sans parcelles déterminées, les exploitants artisanaux accusent le gouvernement congolais de placer la charrue avant le boeuf. Papy Nsenga est l'un d'eux. « On a inauguré le centre, mais d'où viendra le minerai pour alimenter le marché de Musompo ? Nous n'avons pas de zone d'exploitation artisanale, l'État devait commencer par là. »

Freddy Kasonogo, directeur de l'observatoire des ressources naturelles s'interroge. « Est-ce que l'inauguration répond à la question sur comment assurer la traçabilité du site d'exploitation à la commercialisation ? La réponse est non, parce que jusque-là nous avons des creuseurs qui volent du minerai des entreprises privées ou de la Gecamines. »

De son côté, Franck Fwamba de la plate-forme Touche pas à mon Cobalt demande à l'État de céder ce centre à l'entreprise générale du Cobalt, EGC, un établissement public qui a le monopole d'achat du cuivre et du cobalt artisanal. « EGC c'est l'outil de contrôle du cobalt et du cuivre artisanal. EGC va aider à assainir la chaîne parce qu'on aura des sites que la Gécamines va mettre à la disposition de EGC ».

Le centre de négoce de Musompo est ouvert depuis jeudi dernier et pour l'heure, il n'existe pas un système de traçabilité pour savoir d'où viennent les précieux minerais.