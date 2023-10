Afrique du Sud: Une grippe aviaire sans précédent provoque des pénuries d'oeufs

Les oeufs disparaissent des étals des supermarchés en Afrique du Sud. La faute à une épidémie de grippe aviaire sans précédent dans les élevages de poulets. Plus de 5 millions de poules pondeuses ont été abattues pour éviter la propagation du virus. La vaccination n'existe pas en Afrique du Sud. La Namibie voisine a suspendu l'important de volailles sud-africaines pour se protéger. Au pays des oeufs au bacon, les Sud-Africains vont devoir changer de petit déjeuner. Les consommateurs sont désespérés.

Dans quelques minutes, les dernières boîtes à oeufs disponibles dans ce supermarché devraient disparaître. Il n'y a plus beaucoup de choix et les prix ont explosé, déplore Arlene. « C'est très dur d'en trouver et maintenant les prix ont presque doublé. »

Le magasin affiche ses excuses et informe sa clientèle que l'achat est limité à deux boîtes. Comptez 1 euro et 15 centimes, pour 6 oeufs. Dubitative, Lebo préfère passer son chemin. « Les prix sont indécents. On n'est pas habitué à ça. »

C'est encore pire dans un supermarché SPAR où les rayons sont vides depuis quelques jours. La chaîne envisage d'importer des oeufs des pays voisins pour faire face au mécontentement des clients qui se plaignent. « Beaucoup... c'est ce qui nous inquiète le plus. »

Bryan Tshuma est le manager du magasin. « Ils consomment beaucoup d'oeufs, de manière quotidienne, comme pour le petit déjeuner. Ils doivent s'attendre à un coup dur au niveau de la boulangerie, à partir de la semaine prochaine. On ne peut pas leur proposer des produits cuisinés avec des oeufs alors qu'on n'en a pas. C'est très mauvais pour notre activité. »

Après les oeufs, c'est la viande de volaille qui pourrait bientôt se raréfier. Plus de 2 millions de poules reproductrices ont été abattues.