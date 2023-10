Algérie: Des milliers de nouveaux stagiaires rallient des établissements de formation à l'Ouest

ORAN — Des milliers de nouveaux stagiaires ont rallié, dimanche, différents établissements de formation processionnelle dans les wilayas de l'Ouest du pays, au titre de la rentrée de formation de la session d'octobre 2023, qui a vu l'ouverture de plusieurs nouvelles spécialités adaptées au marché de l'emploi et aux spécificités du développement local.

A Oran, cette rentrée a été marquée par l'accès de 15.850 nouveaux stagiaires aux bancs de la formation, soit un total de 29.500 stagiaires et apprentis répartis à travers 215 spécialités au niveau de 35 établissements de formation.

La cérémonie d'ouverture, présidée par le wali Saïd Sayoud à l'institut national spécialisé dans la formation professionnelle "chahid Khadari Hasni", a été marquée par un exposé du Directeur du secteur, Aimar Nouredine, qui a mis l'accent sur les différents indices du secteur et les nouvelles spécialités, à l'instar de la maintenance des équipements d'informatique et bureautique, maintenance industrielle dans les constructions mécaniques et industrie en acier, gestion des travaux de restauration et patrimoine, entreprenariat dans la gestion des déchets, entre autres.

A Mascara, 14 centres de formation professionnelle (CFPA) et quatre instituts nationaux spécialisés ont accueilli plus de 13.270 stagiaires, dont 9.320 nouveaux stagiaires, avec l'ouverture de huit nouvelles spécialités.

La cérémonie de la rentrée de la formation, supervisée par le wali Mohammedi Farid à l'Institut national spécialisé Tayebi-Larbi de Tighennif, a été marquée par la signature d'un accord de coopération et de partenariat entre la direction sectorielle et la direction opérationnelle d'Algérie Télécom pour promouvoir la formation dans les spécialités de raccordement et d'entretien de la fibre optique et l'accompagnement des futurs diplômés dans des établissements de formation pour créer des micro entreprises spécialisées dans les communications.

A Aïn Temouchent, cette session a vu l'inscription de 6.375 nouveaux stagiaires dans les établissements de formation de la wilaya, en plus de l'ouverture de six nouvelles spécialités liées à l'exploitation des stations de dessalement d'eau de mer, la garde de première enfance, la production maraîchère, la réparation d'appareils électroménagers et l'installation et placement des menuiseries et moulures, selon le directeur de wilaya du secteur, Rabah Bouhafs.

Quant à El Bayadh, plus de 8.100 stagiaires ont accédé aux centres du secteur, dont plus de 5.000 nouveaux stagiaires répartis dans différents types de formation.

Cette rentrée de la formation, supervisée par le wali Noureddine Belaribi, a été marquée par l'ouverture de 37 nouvelles spécialités, notamment la réparation de dispositifs médicaux, la conversion des céréales, l'électromécanique" , "les assurances", "les banques", "la conception de maquettes de bâtiments et de travaux publics", "l'organisation et la distribution d'eau d'irrigation" et "le contrôle de la qualité dans l'industrie alimentaire", entre autres, et ce dans le cadre des efforts déployés pour élargir les opportunités de formation et répondre aux besoins du marché du travail local.

A Tlemcen, la rentrée a enregistré l'accueil de plus de 10.700 nouveaux stagiaires, qui suivront leur formation dans 189 spécialités, dont six nouvelles, en maintenance des ascenseurs, Laminage, Application de peinture industrielle en aérosol, couture et ajustement de chaussures, articles en cuir et vêtements en cuir", "planificateur informatique et designer" et "la communication et l'impression" (option pour étudier et réaliser les produits typographiques).

A Nâama, le système de formation professionnelle a été renforcé avec l'ouverture de six nouvelles spécialités, dont l'installation et la maintenance de panneaux solaires et photovoltaïques, l'assainissement et la collecte des déchets spéciaux.

Des spécialités ont également été ouvertes dans la construction du patrimoine local, ainsi que dans la pisciculture en bassins, la culture de plantes médicinales et aromatiques et l'installation d'équipements de climatisation et de réfrigération.

Par ailleurs, pas moins de 3.740 stagiaires ont rejoint les 16 établissements de formation de la wilaya, dont 2.600 nouveaux stagiaires.

A Tiaret, 8.273 stagiaires répartis à travers 36 établissements ont effectué leur rentrée, sachant que le secteur a été renforcé par quatre nouvelles spécialités, à l'instar du tourisme option production, marketing, réfection de routes, réseaux et industries pétrolières, option sécurité industrielle et production animale, option élevage d'animaux ruminants .

A Saïda, la rentrée a enregistré l'inscription de plus de 5.000 nouveaux stagiaires dans les centres de formation, lors de la session d'octobre, supervisée par le wali, Mermouri Amoumen, au centre de formation et d'apprentissage professionnels "Brezini Cheikh" de la ville de Saida.

A cette occasion, il a relevé l'ouverture de 10 nouvelles spécialités pour répondre aux besoins du marché du travail de la wilaya, notamment en restauration du patrimoine bâti, géomètre topographique, entretien des routes, entretien des ascenseurs, entre autres.

Le secteur compte plus de 6.300 stagiaires poursuivant les différentes formations au niveau de 14 établissements, dont deux instituts nationaux spécialisés, 11 centres et une annexe.

La rentrée de la formation à Mostaganem a également a vu l'accès d'environ 6.700 nouveaux stagiaires dans divers établissements de formation, outre la signature de quatre conventions entre le secteur et les entreprises publiques économiques, notamment dans les domaines de l'énergie, du tourisme, de l'industrie et du commerce.

Pour cette session, le secteur a proposé huit nouvelles spécialités pour répondre aux besoins du marché du travail au niveau local, notamment dans les domaines de la gestion hôtelière, l'architecture d'intérieur, le commerce de détail, l'exploitation des stations de traitement des eaux, l'exploitation des stations de dessalement d'eau de mer, bâtiment, travaux publics et couture moderne.

Les établissements de formation de Relizane ont accueilli plus de 6.200 stagiaires, dont 3.550 nouveaux inscrits au titre de cette session où le wali Lakhal Ayat Abdessalem a donné le coup d'envoi à l'INFP de Relizane.

Les cérémonies d'ouverture dans les différentes wilayas de l'Ouest du pays ont suivi le discours du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, retransmis via la technologie de visioconférences, directement depuis la wilaya de Biskra, qui a abrité le lancement officiel de cette session.

Des expositions ont également été organisées sur les réalisations des stagiaires, hommes et femmes, dans diverses spécialités.