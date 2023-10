Algérie: Salon HORECA Expo 2023 - Plus de 90 exposants à la 16e édition

ALGER — Plus de 90 exposants sont attendus lors de la 16ème édition du Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités en Algérie (HORECA Expo 2023) à partir de mardi prochain à Alger, ont indiqué les organisateurs de cette manifestation dimanche dans un communiqué.

L'événement, qui se tiendra de mardi à vendredi prochains au niveau du Palais des expositions d'Alger, rassemblera des fournisseurs d'équipements de cuisine, de nourriture et boissons, de technologies et infrastructures, de services et franchises, d'équipements de bien-être et SPA et de design et hospitalité, a fait savoir la même source.

Plus de 5.000 visiteurs professionnels algériens et étrangers sont également attendus lors de cette manifestation, selon les organisateurs, ajoutant que plusieurs concours de cuisine sont au programme.