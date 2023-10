Algérie: Formation professionnelle à Biskra - Signature de trois conventions de partenariat

BISKRA — Le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, Yacine Merabi, a présidé, dimanche à Biskra, une cérémonie de signature de trois (3) conventions de coopération entre le secteur de la formation, la direction de la pêche et des ressources halieutiques et deux opérateurs économiques.

La cérémonie de signature de ces conventions destinées à "élargir le cercle des partenariats" du secteur de la formation, s'est déroulée au Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides (CRSTRA), en marge du coup d'envoi officiel de la rentrée 2023-2024 du secteur, donné par le ministre par visioconférence.

La cérémonie à laquelle a assisté le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a réuni le directeur de wilaya de la formation professionnelle, Abdelkader Merzougui, le directeur de wilaya de la pêche, Salaheddine Oudinia, et les représentants du complexe agricole d'élevage de Loutaya et de l'entreprise "l'Algérienne des Textiles" de Biskra.

Le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels a indiqué que ces conventions constituent "un cadre important pour préparer des programmes et recevoir des stagiaires de différents instituts et centres de formation à travers la wilaya afin de développer leurs connaissances".

La signature de ces conventions permettra aussi aux parties devenues partenaires, a-t-il dit, de soumettre des propositions dans l'optique de développer les compétences professionnelles des stagiaires.

Il a également estimé que la conclusion de telles conventions "contribuera à fournir au marché local une main-d'oeuvre qualifiée qui peut facilement intégrer le monde du travail".

Pour sa part, le directeur de la pêche a souligné que la conclusion d'une convention avec le secteur de la formation professionnelle "vise à activer le partenariat entre les deux secteurs dans le domaine de l'aquaculture continentale et à encourager les professions liées à l'activité aquacole, de plus en plus prisée par les jeunes investisseurs".

De leur côté, les représentants du Complexe agricole d'élevage et de l'Algérienne des Textiles se sont félicités de la conclusion de ces accords de coopération destinés à "renforcer la concertation et la coopération entre les deux parties pour atteindre les objectifs fixés, notamment en ce qui concerne la qualification de la main-d'oeuvre et la formation requise dans les deux domaines concernés".

Dans son allocution prononcée à l'occasion de la rentrée du secteur, le ministre avait souligné "la nécessité de prendre l'initiative de s'ouvrir à la coopération avec tous les partenaires de l'environnement économique et social" et de "renforcer la base des intérêts communs pour relever le défi du renouveau économique".