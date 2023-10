Guinée/Nigeria: Bundesliga - Guirassy et Boniface nominés pour le prix du but de septembre

Qui de Sehrou Guirassy et Victor Boniface pour remporter le prix du meilleur but du mois de septembre en Bundesliga. Les deux internationaux africains sont nominés pour la récompense de l'élite allemande.

Guirassy et Boniface sont nominés pour la récompense de meilleur but du mois de septembre en Bundesliga. L'attaquant guinéen de Stuttgart est à 13 buts et une passe décisive en 7 matchs de championnat, alors que le buteur nigérian du Bayer Leverkusen compte 2 passes décisives et 6 buts en autant d'apparitions dans l'élite.

Ils font partie d'une liste de dix joueurs aux côtés de Xavi Simons et Benjamin Henrichs du RB Leipzig, Julian Brandt et de Julian Ryerson du Borussia Dortmund, Alejandro Grimaldo du Bayer Leverkusen, Maximilian Beier et Florian Grillitsch de Hoffenheim et Jan-Niklas Beste de Heidenheim.