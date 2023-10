Tunisie: Kairouan et si la ville devenait une grande destination de musique soufie et liturgique...

Plus de 700.000 visiteurs se sont rendus à Kairouan, à l'occasion des festivités marquant la récente commémoration de la naissance du Prophète

Dans des déclarations à la presse nationale, le membre du Comité directeur du festival du Mouled à Kairouan, Habib Mejri, a indiqué que les autorités régionales, sécuritaires et l'association du festival ont assuré la sécurité de tous les visiteurs, venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays.

Selon lui, toutes les conditions ont été réunies pour garantir la réussite de cet évènement de grande envergure et la dynamique commerciale et touristique était au rendez-vous.

Une ville au grand potentiel

Cette ville qui ne cesse d'ensorceler ses visiteurs était grandement admirée par l'auteur d' « une vie », le Français Guy De Maupassant.

Ce dernier a, en effet, décrit non sans émerveillement deux des grands édifices, notamment la Grande Mosquée et la mosquée du Barbier. Au sujet du premier édifice, il s'est ainsi exprimé : «Le Dieu qui a inspiré cette oeuvre d'art superbe est bien celui qui dicta le Coran, non point celui des Evangiles. Sa morale ingénieuse s'étend plus qu'elle ne s'élève, nous étonne par sa propagation plus qu'elle ne nous frappe par sa hauteur ». Alors qu'en abordant le second, il a écrit : « La plus colorée, la plus coquette des mosquées, et le plus parfait échantillon de l'art décoratif arabe que j'ai vu».

Ce témoignage confirme à lui seul l'originalité, le cachet culturel et l'enracinement de cette ville dans son environnement arabo-musulman.

Que dire encore de la «ville blanche» et de la ville sanctuaire dont le peintre russe Vassily Kandinsky admirait la lumière et où l'Allemand Paul Klee trouvait le lieu d'une révélation ?

Le lieu d'une révélation qu'il consignait ainsi dans son journal de voyages : «La couleur me tient. Je n'ai plus besoin de la poursuivre. Elle me tient pour toujours, je le sais. Voilà le sens de cette heure heureuse, la couleur et moi ne faisons qu'un. Je suis peintre».

Mieux rentabiliser les trésors immatériels de la Médina

Cette ville sanctuaire aux nombreux minarets, dômes et coupoles, la cité des 36 monuments bénéficiant d'un classement spécifique au titre de monuments historiques de la part de l'Unesco a donc tous les moyens pour devenir une plateforme de l'art et de la musique soufie et, par ricochet, une grande destination du tourisme culturel. Abondant dans ce sens, Samir Fayala, acteur le plus dynamique du tissu associatif de Kairouan, affirme que sa ville dispose de tout ce qu'il faut pour s'affirmer en tant qu'une destination mondiale des touristes internationaux, surtout les touristes arabes en provenance des pays du Golfe, en raison du rapprochement culturel, civilisationnel et religieux. Sauf que la volonté politique fait défaut. « Figurez-vous que cette ville, qui draine chaque année des centaines de milliers de visiteurs lors de la célébration du Mouled, ne compte que deux hôtels classés ? Vous rendez-vous compte que cette ville ne dispose d'aucun espace dédié aux grandes manifestations culturelles ? L'Etat n'a jamais investi dans cette ville bien qu'elle dispose d'un grand potentiel économique et culturel, et c'est là que le bât blesse. À mon sens, c'est le comble de la stupidité pour un pays qui cherche à renflouer ses caisses vides», se désole notre interlocuteur.

Reste à dire que tout comme certaines villes pakistanaises, turques et iraniennes où le chant soufi est un stimulateur économique, Kairouan, plus originale, peut devenir une grande destination mondiale prisée par les visiteurs internationaux les plus nantis.

D'où la nécessité de la doter d'infrastructures et de moyens propices pour ce faire.