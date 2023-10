Algérie: Des partis politiques réaffirment leur solidarité avec le peuple palestinien et appellent la communauté internationale à assumer ses responsabilités historiques

ALGER — Des partis politiques ont réaffirmé, samedi, leur solidarité " pleine et inconditionnelle" avec le peuple palestinien qui est victime des agressions sionistes injustes sur le secteur de Ghaza, appelant la communauté internationale et les âmes éprises de liberté de par le monde, à la nécessité d'assumer la responsabilité historique dans la protection des droits légitimes du peuple palestinien et à soutenir sa juste cause.

Dans ce cadre, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a condamné l'escalade "barbare" par l'entité sioniste des incursions de l'esplanade de la Mosquée de l'Aqsa Echarif et "sa persistance dans la profanation" des Lieux Saints, affirmant que le peuple palestinien n'a devant lui "d'autres choix que de protéger son droit, récupérer ses Lieux Saints et réparer les injustices, en poursuivant la brave résistance" qui est "la seule voix pour riposter à l'ennemi sioniste", lit-on dans le communiqué du MSP.

Après avoir souligné que l'opération "Déluge de l'Aqsa" se veut l'expression même d'"une réaction toute naturelle" à ces violations et ces incursions, la même formation politique a appelé les Etats arabes et musulmans, ainsi que toutes les âmes éprises de liberté de par le monde, à la nécessité d'"assumer la responsabilité historique dans la protection de la résistance palestinienne et de la soutenir, en vue de récupérer le droit palestinien perdu", ainsi que le droit de la Nation à libérer les Lieux Saints, à leur tête, la Mosquée d'El Aqsa.

A son tour, le Mouvement national d'El Bina a condamné, dans un communiqué, "fermement" l'escalade à laquelle se livre l'occupation sioniste dans ses agressions "répétées et les souffrances" infligées aux enfants du peuple palestinien sans défense, ainsi que "les campagnes de judaïsation de la Mosquée d'El Aqsa Echarif ", appelant la communauté internationale à assumer "pleinement ses responsabilités" vis-à-vis de ce qui se passe dans la Palestine occupée.

Le mouvement "Al-Bina" a mis en avant la nécessité d'"unifier les rangs" de toutes les forces politiques palestiniennes pour protéger et consacrer le droit du peuple palestinien "à construire son Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale", insistant sur la nécessité d'une "prise de conscience pour ceux qui désirent normaliser leurs relations" avec l'entité sioniste.

Dans le même contexte, le mouvement Ennahda a salué le peuple palestinien et sa résistance, exprimant son soutien pour "repousser leur ennemi injuste". Il a appelé également la nation arabo-musulmane à soutenir "fortement" le peuple palestinien et sa résistance en ces temps difficiles.

Après avoir exprimé "son regret pour certains régimes qui s'empressent de normaliser", le même mouvement avait également mis en avant la "constance" de plusieurs pays dans leurs positions honorables sur la question palestinienne, en tête desquels l'Algérie.

De son côté, le parti de Talai El-Houriyet a "réitéré son soutien inconditionnel" au peuple palestinien frère et aux factions de la résistance qui ont, selon un communiqué de cette formation politique, "brisé la barrière de la peur et mis fin au mythe d'un régime invincible", tout en redonnant de l'espoir aux peuples arabes quant à la possibilité de vaincre le "régime usurpateur" et libérer les terres palestiniennes, en rejetant le projet de "normalisation" auquel ont adhéré certaines régimes arabes complices tentant de se rallier à une entité inévitablement éphémère.

La même formation politique a appelé tous les hommes épris de liberté à travers le monde à "soutenir" le peuple palestinien dans sa lutte pour ses droits légitimes, consistant à recouvrer ses terres "spoliées" et à établir son Etat indépendant en Palestine.