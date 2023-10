Tunisie: LIGUE--6E JOURNEE - L'OB pour asseoir son leadership

Mehrez Berrajah et l'OB : se maintenir en tête

EGS Gafsa entend freiner les Béjaois. Miniers et Cabistes ne veulent plus griller de jokers, et chaude empoignade en vue entre l'ASM et l'UST, avec, en toile de fond, la quête du ventre mou du classement.

Suite et fin des matchs comptant pour la 6e ronde de la Ligue 1 avec une rencontre inscrite dans l'agenda du groupe A et deux matchs inclus dans le programme du groupe B.

Cette ronde en deux temps touche donc à sa fin, cet après-midi, avec un périlleux déplacement d'EGS Gafsa en terrain hostile, du côté de Béja dans le cadre du déroulé des oppositions du groupe A. Match «importissime » entre deux écuries qui comptent chacune un match en moins à disputer (mise à jour à venir).

La victoire ou l'enlisement

Egalement, l'on s'attend à une explication qui s'annonce incandescente à Tataouine entre les deux derniers du classement du groupe B.

Lanterne rouge, l'AS Marsa peut quasiment s'envoler au classement si elle aligne deux victoires successives.

Et pour cause, les gars du Saf-Saf comptent un match en moins à disputer et peuvent donc atteindre le ventre mou du classement s'ils capitalisent. Chaque chose en son temps cependant.

Il faut commencer par battre l'UST pour lancer sa saison.

Pas évident quand on sait que les feux sont aussi au rouge pour Tataouine dont la seule alternative est la victoire au Chtioui.

Resserer la course au podium

Enfin, toujours dans le cadre des matchs du groupe B, entre Miniers et Cabistes, consolider ses positions dans le ventre mou du classement constitue l'enjeu de cette affiche.

Tous deux comptant un match en moins à disputer, l'opportunité est belle pour rester dans le rétroviseur du CSS ou plutôt le talonner.

Le programme

Groupe A

15h00 :Olympique de Béja-EGS Gafsa-- Arbitre : Aymen Nasri (Watania 1)

Groupe B

15h00 : ES Métlaoui-Club Athlétique Bizertin-- Arbitre : Mahmoud Ksiaa (Watania 2)

15h00 : US Tataouine- Avenir Sportif de la Marsa-- Arbitre : Amir Loucif